Uppåt på Wall Street

S&P 500 hade stigit 0,3 procent till nivån 4.515 efter en halvtimmes handel och hos Dow Jones industriindex var uppgången lite större med 0,4 procent, där indexet noterades vid 35.348. Teknik- och tillväxtindexet Nasdaq Composite ökade 0,2 procent till 13.990.

Stort intresse riktades mot sysselsättningsstatistiken för juli, en viktig indikator för Fed vad gäller kommande räntepolicy. Statistiken visade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 187.000 personer i juli, en något mindre ökning än det väntade 200.000. Arbetslösheten var samtidigt något lägre än väntat medan den genomsnittliga timlönen ökade mer än förväntat.

Efter börsernas stängning på torsdagen bjöd både Apple och Amazon på rapporter och aktierna svarade med att gå åt olika håll.

Apple redovisade en Iphoneförsäljning som kom in något lägre än analytikerna förväntat sig, strax under 39,7 miljarder dollar under kvartalet. Intäkterna som helhet var i linje resultatet, men jämfört med motsvarande kvartal i fjol sjönk Apples intäkter.

I en intervju med CNBC sade dessutom Apples vd Tim Cook att "smartphone-industrin är tuff just nu". Apples aktie sjönk 3,1 procent.

Amazon noterade å sin sida en viss avmattning i försäljningen för molnverksamheten i Amazon Web Services, men i det stora hela överträffade rapporten de flestas förväntningar både vad gäller intäkter och resultat. Bolaget lämnade dessutom en optimistisk guidning vad gäller intäkterna för innevarande kvartal. Aktien lyfte 9,1 procent.

Kryptobörsen Coinbase har redovisat en mindre förlust än väntat för det gångna kvartalet och även intäkterna översteg förväntningarna. Aktien var upp runt procenten.

Resetjänsten Bookings aktie ökade 7,5 procent sedan bolaget uppgett att det räknar med att bruttobokningarna ska öka i det tredje kvartalet. Intäkter och resultat för Booking kom också in en bra bit högre än snittförväntningarna.

Bettingbolaget Draftkings avancerade 7,3 procent sedan det gångna kvartalets siffror visat sig vara bättre än analytikerna räknat med.

Förpackningstillverkaren Tupperware Brands rusade 46 procent. Bolaget har slutfört ett avtal om omstrukturering av dess skulder.

Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen var ned 7 punkter till 4,11 procent.