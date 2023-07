Uppåt på Stockholmsbörsen

Vid börsens stängning hade storbolagsindexet OMXS30 stigit med 0,7 procent till nivån 2.259. Aktier för 15 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen.

Råvarubolagen tillhörde vinnarna, där Boliden stack ut med en uppgång på 7 procent. Credit Suisse har höjt sin rekommendation för Boliden till neutral från underperform. På andra håll i gruvsektorn steg Lindin Mining med nästan 5 procent medan Kopy Goldfields höjdes drygt 3,5 procent.

Inom OMXS30 steg Sinch med 6 procent. Åt motsatt håll gick Autoliv och H&M med nedgångar på 2 respektive 1 procent.

Speloperatören Kindreds justerade ebitda-resultat var 11 procent högre än förväntat, medan omsättningen kom in marginellt under konsensus. De genomsnittliga dagliga intäkterna hittills under det tredje kvartalet var 1 procent lägre jämfört med hela det tredje kvartalet i fjol. Aktien stängde dock upp drygt 2 procent.

För nätmäklaren Nordnet kom rapportsiffrorna in som väntat. I kvartalet lyfte räntenettot hela 164 procent, medan courtageintäkterna sjönk. Marknaden handlade upp aktien knappt 4 procent.

Bank of America Merrill Lynch bedömer att Saab ser fullvärderad ut. Analyshuset sänkte sin rekommendation för aktien till neutral från köp. En polsk order på 0,6 miljarder kronor lyckades inte få upp aktien som sjönk 5 procent.

K-Fastigheter sjönk 6 procent. Förvaltningsresultatet försämrades, medan hyresintäkterna steg. Intäkterna från projekt- och entreprenadverksamheten föll däremot.

Kontraktstillverkaren Hanza och konsumentvarubolaget Humble redovisade båda stigande omsättning och ebita-resultat, varpå aktierna ökade runt 6 procent vardera.

Bergs Timber vände till en rörelseförlust under det andra kvartalet. Aktien sågs ned 1 procent.

Flera internationella hedgefonder har tagit sikte på Heimstaden Bostad och Heimstaden AB som ett mål för blankning. Aktien sjönk knappt 2 procent.

Xbrane Biopharma föll 9 procent efter att biosimilarutvecklaren meddelat att licensavtalet med Bausch + Lomb har avslutats. Under telefonkonferensen sade Xbranes vd Martin Åmark att bolaget tillsammans med tyska Stada kommer att påbörja en ny utlicensiering av Ximluci i Nordamerika.

Renewcell och Boozt har fått höjda råd, där den förstnämnda höjts till köp på kort sikt av Handelsbanken. För Boozt skruvade Carnegie upp sin rekommendation till köp. Renewcell och Boozt avancerade 4 procent vardera.

Q-linea rusade upp nästan 37 procent. Efter att garanterna gått in med cirka 26 procent av emissionsbeloppet, om 263 miljoner kronor före kostnader, fick bolaget in begärt belopp. Enligt Redeye har Q-linea nu finansiell kapacitet för att stödja en Europalansering och en godkännandeprocess i USA under 2023 och 2024, vilket analyshuset ser som positivt.