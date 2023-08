Tekniklyft på Wall Street

Vid börsstängning var S&P 500 upp 0,7 procent till 4.400, vilket motsvarar en lika stor uppgång räknat från Stockholmsbörsens stängning. Tekniktunga Nasdaq Composite ökade 1,6 procent till 13.498 samtidigt som Dow Jones industriindex avslutade dagen på minus 0,1 procent vid nivån 34.463.

Investerarna blickade framåt mot torsdagens tal från Fed-chefen Jerome Powell. Förhoppningarna kretsar kring möjliga signaler om hur styrräntan i USA ska utvecklas. Marknadens aktörer vill försöka läsa in hur många ytterligare räntehöjningar som väntar.

I aktiehandeln var det främst en stigande tekniksektor, tillsammans med andra konjunkturkänsliga aktier, som höll S&P 500 och Nasdaq på grön mark. För respektive sektorindex lyfte den för teknik 2,3 procent, medan konsumentbolag inom sällanköp adderade 1,2 procent. Underpresterande var bolag inom dagligvaror och samhällsservice, ned 0,6 procent för båda sektorindexen.

Bland enskilda aktier lyfte chiptillverkaren Nvidia, som släpper sin rapport på onsdag, med 8,5 procent efter att ha fått en höjd riktkurs av HSBC till 780 dollar från tidigare 600 dollar. Den nya riktkursen ger en uppsida på omkring 80 procent vid rådande kurs. Under helgen uppgav dessutom Baird att Nvidia var dess toppval bland bolag som gynnas av utvecklingen inom AI.

Allra högst upp i toppen av S&P 500 hamnade dock säkerhetsmjukvarubolaget Palo Alto Networks, på plus 15 procent, efter rapporten som i fredags efter stängning. Det justerade resultatet per aktie låg på 1:44 dollar, mot snittestimaten på 1:28 dollar per aktie enligt Refinitiv. Intäkterna kom dock in lägre än förväntat.

Vidare rekylerade Tesla upp med 6,9 procent efter en nedgång på 11 procent under förra veckan när elbilstillverkaren sänkte priserna på sitt lager av Model S och Model X i Kina.

Även den kinesiska elbilstillverkaren Xpeng ställde sig på högre nivåer efter att Bank of America höjt sin rekommendation för aktien till köp från behåll, enligt CNBC. Aktien lyfte 9,7 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 9 punkter till 4,34 procent.

