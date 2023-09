Techsektorn sänke på Wall Street

S&P 500 avslutade fredagen ned 1,2 procent till 4.450, motsvarande en nedgång på 0,4 procent räknat från Stockholmsbörsens stängning. Dow Jones industriindex sjönk samtidigt 0,8 procent till 34.619, medan Nasdaq Composite gick sämst med ett tapp på 1,6 procent till 13.708.

Fredagens utveckling är även representativ för huvudindexens veckofacit. Dow Jones industriindex har gått bäst, även om resultatet var en nedgång på 0,3 procent. S&P 500 har under veckan sjunkit 0,8 procent, medan Nasdaq Composite har gått sämst efter ett tapp på 1,3 procent.

Tekniksektorn presterade svagt på fredagen, vilket satte extra mycket press på det tekniktunga Nasdaq Composite-indexet. Halvledarsektorn fick sig en törn efter att en jätte i sektorn ryktats oroa sig för en vikande efterfrågan.

Det är taiwanesiska TSMC som är oroad och chiptillverkaren ryktades be sina leverantörer att senarelägga leveranser av avancerad chiputrustning på grund av en växande oro för lägre efterfrågan.

I sektorn har chipdesignbolaget Arm varit i ropet. Aktien, som debuterade på Nasdaqbörsen på torsdagen och rusade hela 25 procent, inledde även fredagens handel uppåt, men vände sedan ned och avslutade handeln med en nedgång på 4,5 procent.

Bland andra sektorbolag såg Nvidia sin aktie sjunka 3,7 procent, samtidigt som AMD och Intel pressades 4,8 respektive 2 procent.

Även teknikjättar gick svagt. Amazon backade 3 procent, samtidigt som Microsoft retirerade 2,5 procent. Facebookägaren Meta Platforms vek ned 3,7 procent.

Stålbolaget Nucor kunde också se sin aktie pressas, om 6,1 procent, efter att ha presenterat utsikterna för det innevarande kvartalet. Det prognosticerade resultatet per aktie kom in under resultatet för kvartalet innan, resultatet för samma period i fjol och understeg dessutom konsensus.

Underhållningsbolaget Disney handlades upp däremot 1,1 procent efter dubbla medierykten under torsdagen. De första medieuppgifterna hävdade att bolaget skulle sälja ABC Network och sina tv-kanaler till Nexstar Media. Disney kommenterade därefter ryktet med att säga att bolaget inte tagit ett beslut än. Precis innan stängning kom därefter ytterligare uppgifter i form av att Disney skulle slopa sitt mål för antalet abonnenter för Disney+.

Adobe, bolaget bakom bildredigeringsverktyget Photoshop, vek ned strax över 4 procent efter publiceringen av sin kvartalsrapport, trots att vinsten kom in bättre än väntat.

Bland mindre bolag rasade gymkedjan Planet Fitness 16 procent efter att vd:n sparkats av styrelsen, vilket tog såväl marknaden som anställda på sängen.

Den amerikanska tioårsräntan steg 4 punkter till 4,33 procent.

Läs mer: Klippchans i vårdaktien – men undvik skuldsatta återförsäljaren

Läs mer: Skydda dig mot börsfall med råvaror

Läs mer: Pensionsvalet närmar sig – experternas ger sina bästa tips

Läs mer: Analys: Vinstfest för automationsbolaget