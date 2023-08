Surt på Wall Street efter nedgraderingen

En dryg halvtimme efter öppning var S&P ned 0,8 procent till 4.539. Dow Jones industriindex var samtidigt ned 0,5 procent till 35.468, medan Nasdaqs teknik- och tillväxttunga kompositindex gick sämst med minus 1,3 procent till 14.096.

Fitch sänkte sitt kreditbetyg för USA från AAA med negativa utsikter till AA+ med stabila utsikter. I sitt beslut pekade kreditvärderingsinstitutet på den förväntade försämringen av offentliga finanser under kommande år och en hög samt växande offentlig skuldbörda. Fitch pekade även på de återkommande förhandlingarna om skuldtaket som bara lösts med uppgörelser i sista minuten.

Landets statsobligationer handlades blandat med räntan på tvååringen oförändrad vid 4,92 procent, medan tioårsräntan ökade drygt 6 punkter till 4,09. Dollarindexet DXY var upp marginellt, innebärande en starkare dollar.

Rapportsäsongen har nu kommit mer än halvvägs och utfallet för resultaten har hittills varit bättre än förväntat. Bland bolagen på S&P 500 har runt 82 procent överraskat på uppsidan, enligt CNBC. Överträffandet av de väntade resultaten har bidragit till ett optimistiskt investerarsegment.

AMD sjönk 3,5 procent trots att halvledarbolaget överträffat resultatförväntningarna, om än marginellt. Det justerade resultatet per aktie var 0:58 dollar, jämfört med det väntade resultatet på 0:57 dollar per aktie enligt S&P Global Market Intelligences konsensus.

Starbucks förväntar sig en återhämtning i Kina och det tredje kvartalets resultat lyckades slog förväntningarna. Det justerade resultatet per aktie landade på 1:00 dollar gentemot förväntningarna på 0:95 dollar per aktie. Aktien ökade 1,5 procent.

Spelutvecklaren Electronic Arts resultat per aktie om 1:47 dollar var klart över analytikernas förväntningar vid 1:09 dollar i det brutna räkenskapsåret. Vad gäller resultatprognosen för räkenskapsåret 2023/2024 var det däremot inte samma visa, eftersom prognosintervallet från 3:42 till 3:92 dollar per aktie var under konsensus vid 3:96 dollar per aktie. Aktien pressades över 7 procent.

I väntan på fredagens viktiga sysselsättningsstatistik får investerarna hålla till godo med ADP-rapporten för juli. Utfallet visade på en ökad sysselsättning med 324.000 personer för månaden. Det kan jämföras med förväntningarna från Trading Economics som låg på en ökad sysselsättning om 189.000 personer. Även förra månaden kom ADP-rapporten in långt över förväntningarna.

Efter USA-börsernas stängning väntar en rapport från Qualcomm.