Surt på Stockholmsbörsen

Omkring klockan 12 var storbolagsindexet OMXS30 ned 0,7 procent till 2.207. Aktier för 3,2 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Ute i Europa var det liknande rörelser med en nedgång om 0,5 procent i Frankfurt medan CAC40 i Paris backade 0,7 procent.

Indexleverantören MSCI har gjort tre förändringar vad gäller svenska bolag. Investors A-aktie, Kinneviks B-aktie och Embracer åker ur indexet samtidigt som inga nya aktier adderas.

Vad gäller MSCI Global Small Cap berörs en rad svenska bolag. Bland annat åker SBB:s D-aktie ut medan ovan nämnda Embracer och Kinnevik inkluderas.

Investors A-aktie var ned 3,5 procent, Kinnevik B tappade 2,6 procent och Embracer var ned 1,2 procent. SBB:s D-aktie var ned 3,7 procent.

Inom OMXS30 var SBB:s B-aktie, Sinch och Kinnevik-aktie de största förlorarna med nedgångar om 2,3 till 3,4 procent.

ABB gick starkast med en uppgång om 1 procent medan teleoperatören Tele2 stärktes 0,6 procent.

Getinge tappade 1,7 procent efter att dotterbolaget Datascope återkallat vissa ballongpumpar på grund av en risk för att produkterna oväntat kan stängas av.

Byggbolaget Peab meddelade under torsdagskvällen att den förväntade kassaflödespåverkan i samband med skiljedomen i målet mellan Peab och Unibail Rodamco Westfield, avseende entreprenaden Mall of Scandinavia, inte kommer att ske under det tredje kvartalet, något som bolaget tidigare meddelat.

Detta efter att Unibail Rodamco Westfield yrkat att hovrätten ska upphäva skiljedomen i dess helhet i en så kallad klandertalan. I samband med det har även en begäran om inhibition inlämnats, vilken också beviljades under torsdagen.

Peab backade 1,6 procent.

Holmen tappade 3,7 procent efter att DNB Markets sänkt sin rekommendation för aktien till sälj från behåll. Riktkursen sänktes till 390 kronor från 460 kronor.

DNB skrev i analysen att Holmen är i bra form och banken gillar fortsatt bolagets konservativa men aktieägarvänliga strategi. Svagt momentum för resultatet under kommande kvartal utgör dock en risk.

Nibe tappade 1 procent efter att SEB sänkt riktkursen till 100 kronor från 125 kronor med upprepad behåll-rekommendation.

G5 Entertainment, som steg 5,8 procent efter rapport på torsdagen, backade 3,7 procent under fredagen. Kepler Cheuvreux har stänkt riktkursen för aktien till 270 från 290 kronor.