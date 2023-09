Surt i Asien efter svag makrostatistik

De asiatiska börserna noteras mestadels nedåt där Hang Seng-indexet handlades i botten av huvudindexen efter svagare PMI-siffror än väntat. Siffrorna drog ned risksentimentet trots måndagens positiva besked om att Kina ska genomföra åtgärder för att stötta den krisande bostadsmarknaden.

Caixins PMI-siffror från den kinesiska tjänstesektorn i augusti kom in på 51,8, vilket var lägre än väntade 53,6. Det sammanvägda indexet för industrin och tjänstesektorn kom in på 51,7, vilket är en minskning från 51,9 månaden före.

I Hongkong var Hang Seng ned 1,4 procent. Den krisande fastighetsjätten Country Garden föll 2 procent efter att ha förlängt betalningarna för åtta obligationer.

Shanghaibörsen var ned 0,7 procent.

Även i Japan har det rapporterats PMI-siffror för augusti månad. Det sammanvägda inköpschefsindexet för japansk industri och tjänstesektorn kom in på 52,6 vilket är en ökning från förgående månad där indexet kom in på 52,2. För tjänstesektorn kom indexet in på 54,3, vilket är en ökning från 53,9 förgående månad. I Japan steg Nikkei 225-index med 0,1 procent.

Från Sydkorea släpptes inflationssiffror från augustimånad och BNP-siffror gällande andra kvartalet. Inflationen kom in högre än väntat. Inflationen steg med 3,4 procent mot väntade 2,7 procent medan inflationssiffran på månadsbasis kom in på 1,0 procent, mot väntade 0,3 procent. I Australien backade ASX 200 med 0,3 procent.

Den australienska centralbanken har lämnat räntebesked och beslutat att hålla räntan oförändrad på 4,1 procent, vilket var väntat.

