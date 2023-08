Börstelegram

Stockholmsbörsen vänder ned

Publicerad: 21 augusti 2023, 12:40



Foto : Cornelia Jönsson/DI/TT

Stockholmsbörsen handlades tydligt på plus vid lunchtid men optimismen tynade sedan bort. Breda index har under måndagseftermiddagen vänt ned under nollstrecket.

Strax innan klockan 16 backade Stockholmsbörsens breda index, OMXSPI, med 0,3 procent medan storbolagsindex, OMXS30, handlades kring nollstrecket. På OMXS30 pressades SBB drygt 15 procent. På fredagskvällen meddelade fastighetsbolaget att finanschefen och vice-vd:n Eva-Lotta Stridh lämnar sin roll. Hon har varit finanschef sedan 2016. Skogsbolaget SCA och massa- och pappersbolaget Stora Enso steg båda med 1 respektive drygt 2 procent. Detta i spåren av att världens största producent av pappersmassa, brasilianska Suzano, på fredagen meddelade om prishöjningar i Asien och Nordamerika på grund av stark efterfrågan. Det noterade Ålandsbanken i ett morgonbrev, där banken bedömde att prishöjningsbeskedet var positivt för både SCA och Stora Enso. I rapportväg har Latour och Thunderful öppnat böckerna. Investmentbolaget Latour ökade sitt rörelseresultat för industriföretagen till drygt en miljard kronor i det senaste kvartalet, upp från 0,8 miljarder kronor för motsvarande period för ett år sedan. Latour-aktien backade 1 procent. Gamingbolaget Thunderful redovisade i sin tur ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på 80,9 miljoner kronor för det andra kvartalet 2023. Omsättningen inom segmentet Games backade dock knappt 7 procent. Aktien rasade drygt 38 procent. Medicinteknikbolaget Intellego påtalade i ett pressmeddelande från söndagen att bolagets order i USA från Radical Clean Solutions International (RCS) är riktig. Dagens industri har tidigare, efter en granskning av Intellegos order uppgett att USA-ordern väcker frågor. Aktien föll i fredags med 40 procent. Aktien rekylerade upp runt 13 procent. Pareto Securities inledde bevakningen av sågverksbolaget Bergs Timber med rekommendationen köp och riktkurs 46 kronor. Aktien belönades med en uppgång på 2 procent. Viaplay var upp en halv procent efter att Aktiespararna köprekommenderat aktien. Aktiespararna skrev att Viaplay är intressant som uppköpskandidat. Börsveckan har i det senaste numret rekommenderat köp av Saab, Nimbus och Micro Systemation. Saab var upp 1,5 procent, Nimbus lyfte drygt 2 procent och Micro Systemation klättrade över 3 procent. Dagens industri satte köp på fastighetsbolaget Eastnine under avdelningen "Veckans aktie". Aktien lockar enligt tidningen med en kombination av hög underliggande avkastning och en bedömd överkapitaliserad balansräkning. Aktien stärktes nära 5 procent.