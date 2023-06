Stockholmsbörsen vände upp

När stängningsklockorna ringde var breda index, OMXSPI, precis ovanför nollstrecket medan storbolagsindexet OMXS30 hade avancerat 0,3 procent till nivån 2 245. Även de ledande börserna ute i Europa avslutade tisdagshandeln på högre nivåer efter svängig handel.

Bäst utveckling bland storbolagen i OMXS30 visade fastighetsbolaget SBB med en uppgång om 15 procent. Electrolux låg på andraplats efter med en uppgång på 3 procent. I andra änden av storbolagsindexet syntes Sinch, ned drygt 2 procent.

Dustins rapport för det brutna tredje kvartalet, avseende perioden mars till maj, uppvisade ett justerat ebita-resultat på 169 miljoner kronor. Det låg i linje med förväntningarna från Infront. Omsättningen och den organiska tillväxten nådde emellertid inte upp till förväntningarna.

Vidare har Axel Johnson ökat sitt innehav till 30,5 procent av bolaget och kommer därmed att lämna ett budpliktserbjudande om 28:5 kronor per aktie. Dustin-aktien stängde på plus 13 procent vid kursen 30,14 kronor per aktie efter volatil handel.

Enligt Bloomberg eftersöker EQT mer tid för att stänga sin utköpsinriktade flaggskäppsfond, i en tid där miljön för att ta in kapital är utmanande. Hittills ska 18 av 20 miljarder euro tagits in. EQT:s aktie sjönk 3,7 procent.

Biltillverkaren Volvo Cars backade med strax under 3,5 procent. Bolagets kinesiska storägare Geely svartlistades under helgen av Ukrainas antikorruptionsmyndighet, vilket har lett till diskussioner om bojkott av Volvo Cars bland svenska aktörer.

Aktien studsade emellertid upp en aning sedan det blev känt att Volvo Cars elbilar kommer att få tillgång till Teslas Superchargers.

Försäkringskassans beslut att åter godkänna Humana Assistans som betalningsmottagare för assistansersättning fick aktien att skjuta upp över nollstrecket och stängde nästan 5 procent upp.

Fiberbolaget Hexatronic stöttades av USA:s president Joe Bidens uttalande om att han vill allokera cirka 42,5 miljarder dollar för att bygga ut ett snabbare internet. Hexatronic-aktien klättrade cirka 1,5 procent.

Forskningsbolaget Cereno Scientific har presenterat data från en patientfallsstudie med läkemedelskandidaten CS1. Det avsåg den första patienten som slutfört fas 2-studien vid behandling av pulmonell arteriell hypertension. Bolagets vd, Sten R Sörensen, skrev att han är optimistisk inför fas 2-studiens resultat och CS1:s potential, men lyfte samtidigt att det är viktigt att invänta slutförandet av hela studien. Aktien ställdes upp 15 procent.

Sektorkollegan Lipigon rusade i sin tur 20 procent efter att ha ingått ett licensavtal med Leaderna avseende rättigheterna till läkemedelskandidaten Lipisense i Storkinaregionen. Enligt de finansiella villkoren i avtalet kan Lipigon få upp till totalt 91 miljoner dollar i förskottsbetalning samt milstolpsbetalningar och royalty på eventuell försäljning.

Braincool uppgav att förslaget om en ny sorts försäkringsersättning i USA från Medicare utgör en möjlighet för bolaget och dess Cooral System vid behandling av oral mukosit, en biverkning vid cancerbehandling. Aktien steg drygt 2,5 procent.

Aerowash skjuter återigen upp överlåtelsen av bolagets dotterbolag till Novak Aviation. Aerowash har inte fått någon ny tidplan för slutförandet av affären. Aktien föll 15 procent.

