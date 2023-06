Stockholmsbörsen på minus

Vid 12-tiden hade det svenska storbolagsindexet OMXS30 backat 0,1 procent till nivån 2.312, och aktier för drygt 6 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

På Europabörserna var utvecklingarna samtidigt blandade, med DAX i Frankfurt ned 0,4 procent medan motsvarande index i London och Paris var upp 0,2 respektive ned 0,6 procent.

En klar stötdämpare i det svenska storbolagsindexet var klädjätten H&M, som steg 4,3 procent i spåren av försäljningssiffror som kommit in strax under förväntningarna. I lokala valutor under andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår var i nivå med året före. Enligt Infront hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle öka med 1,2 procent. Klädjätten pekade på ogynnsamma väderförhållanden under kvartalet, men att "juni har fått en bra start".

Andra aktier som hjälpte till på plussidan var storbankerna, som rekylerade upp efter nedgångar dagen före. Swedbank, Nordea, SEB och Handelsbanken var upp 0,7-2,1 procent. Swedbank har under dagen även fått sin aktie höjd till köp, av Berenberg.

Bland förlorarna inom OMXS30 placerade sig i stället Assa Abloy på minus 3,3 procent, och bortom storbolagsindexet syntes även Stora Enso och Billerud tydligt backa.

Stora Enso meddelade att bolaget kommer genomföra omstruktureringar för att öka lönsamheten, vilket bland annat kommer att leda till en minskning av personalstyrkan med cirka 1.150 medarbetare inklusive tidigare påbörjade förhandlingar. Billerud vinstvarnade å sin sida och meddelade att man förväntar sig att ebitda-resultatet för andra kvartalet 2023 landar kring 100-200 miljoner kronor.

"Det lägre resultatet beror främst på väsentligt lägre försäljningsvolymer samt omvärdering av färdigvarulager", hette det. Billerud accelererar även det effektivitetsförbättringsprogram som lanserades i januari.

De två aktierna vad ned 3,8 respektive 4,5 procent.

Betsson var upp 0,4 procent. Speloperatören kommunicerade förvärvet av den belgiska sportspeloperatören Betfirst till ett totalt värde om 120 miljoner euro.

Alimak, som höjde sina finansiella mål i samband med onsdagens kapitalmarknadsdag, gynnades av att Carnegie höjt sin rekommendation från behåll till köp. Riktkursen höjdes parallellt från 88 till 105 kronor för aktien som handlades upp 3,1 procent till 85:50 kronor.

First North-listade Greater Than sågs rusa 45 procent på uppgifter från Dagens industri om att Fortnox kan vara köpare av de aktier som mäklades mellan SEB och DNB under onsdagen. Antalet aktier överensstämde med norska Carn Capitals ägande om 4,7 procent, enligt Holdings.

Åt andra hållet gick HMS, ned cirka 6,8 procent till 504 kronor, sedan ABG Sundal Collier sänkt sin rekommendation för bolaget till sälj. Riktkursen höjs dock från 420 till 450 kronor.