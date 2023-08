Stockholmsbörsen fortsatte söderut

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 ned 0,4 procent till 2.146. Stockholmsbörsen i sin helhet sjönk samtidigt 0,6 procent med en omsättning på 15,3 miljarder kronor.

Inom OMXS30 utvecklades värmeteknikbolaget Nibe fortsatt svagt, där aktien sjönk 1 procent. I spåren av torsdagens kvartalsrapport har bolaget fått flera nedjusterade riktkurser.

På minussidan hittades även klädjätten H&M med ett tapp på 1,7 procent, samtidigt som livecasinoleverantören Evolution sjönk 1,5 procent.

Kinnevik steg mest på OMXS30 med 2,8 procent efter att Carnegie satt en köpstämpel på aktien, där analyshuset ser en uppsida på 50 procent, enligt Dagens industri.

På plussidan fanns även bilsäkerhetsföretaget Autoliv som ökade 1,2 procent. Molnkommunikationstjänstebolaget Sinch avancerade 0,9 procent liksom telekombolaget Ericsson som steg 0,8 procent.

UV-teknikbolaget Intellego rasade drygt 40 procent efter att Dagens industri granskat bolagets amerikanska order. Intellegos aktie har rusat på First North efter höjda prognoser och ett par stororder från amerikanska bolag, men tidningens granskning visade emellertid på frågetecken kring de amerikanska beställarna.

Efter nätpubliceringen kommenterade Intellego och dess samarbetspartner uppgifterna i ett pressmeddelande, där de uppgav att samarbetet utvecklas väl "och i linje med tidigare kommunikation".

Av de bolag som kvartalsrapporterade steg Boozt 1,9 procent. E-handelsbolagets justerade rörelseresultat på 85,6 miljoner kronor för det gångna kvartalet kom in strax över Infronts snittestimat. Nettoomsättningen var samtidigt något under vad som väntades. Boozt snävade även in intervallen i sina prognoser för tillväxt och resultat helåret 2023.

Därtill sjönk fastighetsinvesteringsbolaget Catella med 2,3 procent efter att de totala intäkterna kommit in lägre under det andra kvartalet jämfört med året innan. Därutöver rasade rörelseresultatet med 77 procent.

Fortsatt bland rapportbolagen retirerade Björn Borg i sin tur 4,6 procent. Rörelseresultat steg i kvartalet och minskade rabatter samt ett större lönsamhetsfokus i grossistverksamheten lyfte klädbolagets bruttomarginal. Vidare steg intäkterna något, men justerat för valutaeffekter minskade dock bolagets intäkter.

Utanför rapportflödet har specialistläkemedelsbolaget Calliditas fått en beviljad prioriterad granskning av bolagets kompletterande ansökan för läkemedlet Tarpeyo. Aktien stärktes 5,9 procent. Storägaren Linc var också upp, om 2,8 procent.

Qleanair, verksamt inom luftrening inomhus, handlades upp 5,2 procent efter att det blivit klart att storägaren Priveq sålt hela sitt innehav på 10,9 procent av bolaget. Finansmannen, tillika Qleanairs största ägare, Staffan Persson bekräftade senare att han hade köpt "en dryg miljon aktier".

