Stigande kurser på Wall Street

På fredagseftermiddagen hade Dow Jones industriindex stigit 0,4 procent till 34.534, samtidigt som Nasdaq Composite var upp 0,3 procent till 14.180. Breda S&P 500 ökade 0,2 procent till 4.519.

Under eftermiddagen var det dags för de amerikanska storbankerna JP Morgan, Citigroup och Wells Fargos tur att vissa upp siffrorna för kvartalet.

Alla de rapportaktuella bankerna steg i inledningen, med Wells Fargo i ledning på plus 2,6 procent. Resultatet per aktie landade på 1:25 dollar för det andra kvartalet, mot analytikerförväntningarna 1:15 dollar per aktie. De totala intäkterna var samtidigt 20,5 miljarder dollar. Väntat var intäkter på 20,1 miljarder.

JP Morgan steg i sin tur 2,4 procent efter att ha redovisat ett justerat resultat per aktie på 4:37 dollar för delåret, 15 procent högre än analytikernas förväntningar, enligt S&P Global Market Intelligence. Även de totala intäkterna på 41,3 miljarder dollar slog förväntningarna på 38,8 miljarder.

För Citigroup var uppgången 0,1 procent. Här var det justerade resultatet per aktie 1:37 dollar för det andra kvartalet. Utfallet var dock 3 procent lägre än analytikernas genomsnittliga förväntan som var 1:41 dollar.

Utanför banksektorn var sjukvårdsförsäkringsbolaget United Health upp 5,0 procent, i toppen av Dow Jones, sedan kvartalsrapporten slagit förväntningarna och helårsprognoserna uppjusterades.

Teknikjätten Microsoft avancerade 1,3 procent efter att den schweiziska banken UBS höjt sin rekommendation för aktien till köp, från neutral.

Bland övriga rekommendationer var teleoperatören AT&T ned 3,4 procent efter att JP Morgan slopat sin köpstämpel på aktien. Därtill har JP Morgan nedgraderat aluminiumproducenten Alcoa till neutral, då banken ser risk för att nedgångar på råvarupriset kan pressa aktien. Aktien var ned 4,2 procent.

På markofronten sjönk de amerikanska importpriserna med 0,2 procent i juni, enligt Bureau of Labor Statistics. Analytikerna hade räknat med en siffra på -0,1 procent, enligt Trading Economics.

På obligationsmarknaden var den amerikanska tioåringen upp 3 punkter till 3,79 procent.

