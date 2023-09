Nedåt på Wall Street

En kvartalsrapport från Oracle fick ett svalt mottagande och aktien sjönk kraftigt.

Vid 17.15 hade S&P 500 sjunkit 0,5 procent till 4.466. Nasdaqs kompositindex var ned 0,8 procent till 13.802, medan Dow Jones industriindex tappade 0,1 procent till 34.634.

För Apples del spekulerades om att bolaget, förutom att visa nya Iphone, även ska lansera nya versioner av sin klocka Apple Watch och hörlurarna Airpods. Inför eventet var Apple-aktien, som på sistone pressats av uppgifter om förbud mot viss Iphone-användning i Kina, ned 1,7 procent.

Mjukvarubolaget Oracle föll 12 procent efter att rapporten för det brutna räkenskapsårets första kvartal visserligen slagit marknadens förväntningar för resultat per aktie, men missat försäljningsestimaten. Även prognosen för det brutna räkenskapsårets andra kvartal var något lägre än marknaden hade förväntat sig.

Detaljhandelsbolaget Casey's General Stores lyfte 12 procent efter att ha överträffat förväntningarna för resultatet per aktie under det senaste kvartalet. Omsättningen kom in marginellt lägre än väntat, men det verkade inte beröra investerarna.

Förpackningsbolaget Westrock handlades upp 5,2 procent på nyheten att bolaget går vidare med planerna på ett samgående med Smurfit Kappa. Det nya bolaget blir ett av de största förpackningsbolagen i världen med huvudnotering i New York.

