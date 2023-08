Nedåt på Wall Street

Vid 16-slaget var S&P 500 ned 1 procent till 4.475, samtidigt som Dow Jones industriindex sjönk lika mycket till 35.115. Nasdaqs kompositindex tappade 1,3 procent till 13.816.

Banksektorn tappade efter att kreditvärderingsinstitutet Moody's sänkt kreditbetyget för flera mindre kända banker och dessutom sänkt utsikterna för flera andra bankers betyg till negativa. Bland de större nedgraderade bankerna fanns M&T Bank, Pinnacle Financial Partners och BOK Financial, vars aktier var ned mellan 3–4 procent.

Den oro som skapades av sänkningarna smittade även storbankerna, där Goldman Sachs och JP Morgan Chase drogs ned omkring 2–3 procent. S&P:s banksektorindex var ned 2,8 procent och presterade sämst av samtliga sektorindex.

Bland rapportbolagen redovisade Eli Lilly högre omsättning och resultat per aktie än väntat för det andra kvartalet, samtidigt som läkemedelsbolaget höjde sina helårsprognoser. Siffrorna drevs främst av försäljningen av bolagets läkemedel mot diabetes typ-2, Mounjaro och segmentet Growth Products. Aktien rusade 16 procent.

Fraktföretaget UPS tappade 2,6 procent efter en rapport som visade på lägre omsättning än väntat för det andra kvartalet samtidigt som företaget sänkte sin försäljningsprognos för helåret.

Efter stängning på måndagen rapporterade Beyond Meat, som tillverkar köttsubstitut, en minskad förlust per aktie, men också ett intäktstapp på 30,5 procent. Omsättningsminskningen hänvisas till svag amerikansk efterfrågan. Därutöver sänktes intäktsprognosen för helåret och bolaget ser det inte som sannolikt att målet om att vara kassaflödespositiva under det andra halvåret nås. Aktien rasade 21 procent.

Stora kursrörelser syntes också för dataanalysbolaget Palantir, där aktien föll nästan 8 procent, trots att kvartalssiffrorna kom in som väntat.

Bättre gick det för utbildningsbolaget Chegg, då kvartalet blev bättre än väntat och annonserade planer på att integrera AI-fokuserade inlärningsstrategier för kunderna. Aktien avancerade 9,4 procent.

Bland aktieråd har Truist höjt bettingbolaget Draftkings till köp, varpå aktien ökade 3,5 procent. Enligt finanshuset har vägen till "betydlig och hållbar vinst blivit klarare".

Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen var ned 10 punkter till 4,00 procent.



