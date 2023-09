Nedåt på USA-börserna

Vid klockan 17.20 var S&P 500 ned 0,9 procent till 4.463. Dow Jones industriindex sjönk samtidigt 0,6 procent till 34.709, medan Nasdaq Composite gick sämst med ett tapp på 1,4 procent till 13.736.

Chipdesignbolaget Arm, som debuterade på Nasdaqbörsen på torsdagen och rusade hela 25 procent, fortsatte upp, även om uppgången var desto måttligare på runt procenten.

Det kom dock svaga signaler från halvledarsektorn, då jätten TSMC ryktats ha en växande oro för vikande efterfrågan på chipmarknaden. Andra bolag inom halvledarsektorn såg överlag sina aktier sjunka. Nvidia tappade 2,8 procent, AMD 3,7 procent och Intel 1,5 procent.

Stålbolaget Nucor pressades 3,4 procent efter att ha presenterat utsikterna för det innevarande kvartalet. Det prognosticerade resultatet per aktie kom in under resultatet för kvartalet innan, resultatet för samma period i fjol och understeg dessutom konsensus.

Underhållningsbolaget Disney handlades upp 1,1 procent efter dubbla medierykten under torsdagen. De första medieuppgifterna hävdade att bolaget skulle sälja ABC Network och sina tv-kanaler till Nexstar Media. Disney kommenterade därefter ryktet med att säga att bolaget inte tagit ett beslut än. Precis innan stängning kom därefter ytterligare uppgifter i form av att Disney skulle slopa sitt mål för antalet abonnenter för Disney+.

Den amerikanska tioårsräntan steg 2 punkter till 4,32 procent.

