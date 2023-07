Nedåt på Stockholmsbörsen

Strax efter halv tio hade storbolagsindexet OMXS30 gått ned 0,6 procent till 2.249. Aktier för drygt 2 miljarder kronor hade då omsatts. Ute på de ledande Europabörserna var utvecklingen blandad runt oförändrade nivåer med en uppgång på 0,2 procent i Paris medan Frankfurtbörsen pekade ned 0,2 procent.

Vid en titt på de mest omsatta bolagen på OMXS30 som inte har släppt rapporter på fredagen var Sinch ned drygt 4 procent medan Nibe och Astra Zeneca gick åt motsatt håll med uppgångar på drygt 1 respektive knappt 2 procent.

Ericssons resultatsiffror var bättre än väntat under andra kvartalet. Det justerade rörelseresultat blev 2,8 miljarder kronor, jämfört med Infronts konsensus som låg på 2,4 miljarder kronor. För det tredje kvartalet förväntar sig Ericsson en ebita-marginal i linje med eller något högre än andra kvartalet då den blev 5,7 procent. Konsensus inför rapporten låg på en ebita-marginal på 10 procent under tredje kvartalet.

Ericsson-aktien sänktes nästan 7 procent efter rapporten och efter att branschkollegan Nokia sänkt sina helårsprognoser.

Nokia spår nu en försäljning i intervallet 23,2-24,6 miljarder euro för 2023, från tidigare 24,6-26,2 miljarder, och snävar in prognosintervallet för justerad rörelsemarginal till 11,5-13 procent, från tidigare 11,5-14 procent. Nokia hänvisar till svagare utsikter för efterfrågan under andra halvåret. Aktien ställdes ned drygt 6 procent.

Omsättningen i Axfood gynnades i det andra kvartalet av matprisinflation och fler kunder. Utfallet för omsättningen låg dock ungefär i linje med förväntningarna från Infront. Rörelseresultatet var fem procent bättre än väntat. Aktien steg 4 procent.

Medicinteknikbolag Arjo redovisade ett justerat ebitda-resultat som inkom fyra procent över förväntningarna enligt konsensus från Infront. Målet om en organisk tillväxt på mellan 3-5 procent under 2023 upprepades. Pareto framhåller en långsamt förbättrande underliggande marknad. Aktien sågs upp över 6 procent.

Scandic Hotels sänktes drygt 9 procent efter sin rapport. SBB som också rapporterade pendlade mellan en upp- och nedgång. Efter drygt en halvtimmes handel var aktien dock ned 2 procent.

Riskkapitalbolaget EQT avbryter kapitalanskaffningen i fonden Public Value. Dagens industri har under våren rapporterat att denna fond har kantats av kursnitar och ledningsavhopp. Av rapporten framgick att det justerade ebitda-resultatet för det första halvåret 2023 inkom cirka 5 procent under förväntningarna från Infront. Aktien var ned 3 procent.

Profilgruppen, som senarelade sin rapport på torsdagen till efter börsens stängning, visade däremot på ett minskat rörelseresultat med cirka 24 procent till drygt 63 miljoner kronor jämfört med samma period året innan. Aktien tappade knappt 6 procent.

Bland andra rapporterande bolag med större negativa kursrörelser fanns Addtech som föll 14 procent, HMS Networks runt 9 procent och Addlife på minus 12 procent. Till denna skara kan även Lifco med en nedgång på 8 procent, Vitrolife med ett fall på 9 procent och Bravida som handlas ned 9 procent läggas till. Några rapportvinnare var Vitec som rusade 12 procent och Inwido med en uppgång på 12 procent.

Solcellsbolaget Midsummer rusade upp 24 procent. EU har valt ut bolaget för att erhålla bidrag på drygt 32 miljoner euro, motsvarande cirka 375 miljoner kronor, som ska finansiera en ny svensk solcellsfabrik.

Läs mer: Här är fredagens aktierekar

Läs mer: Nyckelsiffran som kan lägga sordin på vinstfesten i verkstan

Läs mer: Kraftiga vinstfall väntas för stukade konsumentbolag

Läs mer: Tre lågt värderade aktier – fyndläge eller värdefälla