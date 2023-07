Mixade indexrörelser på Wall Street

Vid 15.45-tiden hade Dow Jones industriindex ökat 0,4 procent till 34.717, samtidigt som tekniktunga Nasdaq Composite handlades ned 0,3 procent till 14.207. Breda S&P 500 stod på nivån 4.526, motsvarande en uppgång om 0,1 procent.

På makrofronten visade eftermiddagssiffror att detaljhandelns försäljning i USA steg med 0,2 procent i juni jämfört med månaden före. Detta var en bit lägre en analytikerförväntningarna, som räknade med en motsvarande siffra på 0,5 procent.

Amerikanska storbanker fortsatte att rapportera delårssiffror och på tisdagen var dags för Morgan Stanley, Bank of America samt Bank of NY Mellon. I samtliga fall kom siffrorna in över förväntan, något som mestadels även sågs hos bankerna som rapporterade i förra veckan. Likt sina svenska kollegor visade tisdagens rapporter att de amerikanska bankerna gynnas av stigande räntor.

Bank of America var upp 3,7 procent samtidigt som Morgan Stanley steg 4,2 procent. Bank of NY Mellon var upp 1,4 procent.

En annan aktie som rörde sig uppåt var den amerikanska vapentillverkaren och Saab-konkurrenten Lockheed Martin, som i samband med sin rapport höjde prognosen både vad gäller försäljning och vinst. Bakom höjningen ligger en ökad efterfrågan på militär materiel i kölvattnet av större politiska spänningar. För det gångna kvartalet överträffade även siffrorna analytikerförväntningarna. Aktien adderade 1,1 procent.

Activision Blizzard handlades ned omkring 1 procent, efter att under måndagen ha stigit med över 3 procent. Sedan sannolikheten för att Microsofts bud på bolaget ska gå igenom har ökat har Warren Buffett via sitt investmentbolag Berkshire Hathaway under det senaste kvartalet minskat sitt innehav till omkring 1,9 procent, från 6,7 procent. Omaha-oraklet har tidigare sagt att positionen gjorts som en arbitragemöjlighet, givet att budet går igenom.

Medicinteknikbolaget Masimo rasade i sin tur 21 procent efter att bolaget spått en lägre försäljning än förväntat för företagets andra kvartal, med hänvisning till att sjukhus har minskat sina utgifter för utrustning på grund av ökade personalkostnader.

I övrigt sågs telekomjättar ta revansch från en dyster handelsdag i måndags, när Wall Street Journal avslöjade att flera bolag inom sektorn har kvar blyinnehållande kablar runt om i USA. Verizon rekylerade 3,5 procent medan AT&T steg 2,3 procent.

På räntemarknaden var den amerikanska tioåriga obligationen ned 3 punkter till 3,77 procent.

