Grön stängning på Stockholmsbörsen

Handelssessionen bjöd på ännu en dag med större kursrörelser, där rapportaktuella SSAB och Sinch föll medan Autoliv och Truecaller stärktes. Viaplay rusade efter Canal+ intåg och SBB rasade efter avbrutna Brookfield-diskussioner.

Storbolagsindexet OMXS30 steg 0,1 procent till 2.227. Aktier för 20,5 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen. Ute på de ledande Europabörserna sjönk Frankfurt 0,2 procent medan Paris däremot steg 0,6 och London var upp 0,1 procent.

Högt omsatt var SSAB, som föll 14 procent. Ståltillverkarens omsättning såväl som justerat ebitda-resultat för det andra kvartalet kom in under förväntan och bolaget varnade för att nedgången i efterfrågan i Europa riskerar att bli mer uttalad än normalt under det tredje kvartalet.

Molnkommunikationsföretaget Sinch var med en nedgång på 15,5 procent största förlorare i OMXS30. Trenderna under andra kvartalet var något bättre, men Sinch-vd:n Laurinda Pang flaggade för att andra halvåret kanske inte får se samma säsongsmässiga ökning som tidigare år.

SBB klappade ihop under eftermiddagen på beskedet att diskussionerna med Brookfield, om en försäljning av SBB:s andel av portföljen inom social infrastruktur för utbildning (Educo), har avslutats. Aktien stängde ned 12,9 procent.

Autoliv var däremot en vinnare bland storbolagen med en kursuppgång på 9,3 procent. Bilsäkerhetsföretagets resultat och försäljningstillväxt slog analytikernas förväntningar. Vd Mikael Bratt uppgav för Direkt att han känner sig trygg med helårsprognoserna, trots kommentarer om att marginalutvecklingen andra halvåret bedöms bli "baktung".

Livekasinounderleverantören Evolutions ebitda-resultat var i linje med förväntningarna. Ebitda-marginalen om 70,7 procent, den högsta hittills i ett kvartal, slog analytikernas förhandstips. Efter ett initialt tapp återhämtade sig aktien, som var mest omsatt, och stängde upp 0,1 procent.

Skanskas orderingång i kvartalet var 16 procent över förväntningarna från Infront medan rörelseresultatet kom in ungefär som väntat. Aktien steg 0,8 procent.

Lägre försäljningspriser tyngde resultatet för skogsföretaget SCA, vars aktie backade 7,3 procent.

Dagens rekyl stod Viaplay för. Efter torsdagens kurskollaps med 49 procent lyfte aktien närmare 34 procent på beskedet att Canal+ Group gått in som ägare i Viaplay med en investering motsvarande 12 procent av aktierna.

En annan kursuppgång av modell större visade Truecaller, som rusade närmare 40 procent efter att rapporten bjudit på bättre resultat och tillväxttrender.

Massa- och pappersbolaget Stora Enso backade drygt 10 procent medan kontanthanteringsbolaget Loomis och it-konsulten Tietoevry sjönk omkring 8 procent vardera efter sina rapporter.

I den övriga rapportfloden steg spelutvecklaren Stillfront 5,3 procent, Lindab och Resurs Holding vardera 11 procent. Acconeer tappade däremot 9,3 procent och Infrea föll 25 procent.

Läs mer: Fem stabila tillväxtaktier till portföljen

Läs mer: Så sparar du tusenlappar som hemmafixare

Läs mer: Aktierna med högst utdelningstillväxt

Läs mer: Här är fredagens aktierekar