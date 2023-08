Bred nedgång på Stockholmsbörsen

Efter knappt en timmes handel hade storbolagsindexet OMXS30 backat med 1,0 procent till 2.201. Aktier för 2 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Ute på de ledande Europabörserna sänktes index i London med ungefär 1,5 procent medan Frankfurt och Paris var ned med drygt 1 procent vardera.

Bland de mest omsatta aktierna på OMXS30 sjönk Sinch med ungefär 2,5 procent. Electrolux och Astra Zeneca följde efter med nedgångar på drygt 2 procent. SBB gick mot strömmen, upp över 1 procent. Även Handelsbanken och Swedbank låg på plussidan, men dessa uppgångar var små.

Lundin Mining, som släppte sin delårsrapport för andra kvartalet sent på onsdagen backade närapå 5 procent. Gruvbolaget sänkte sin prognos för capex under 2023 till 1.135 miljoner dollar från tidigare 1.210 miljoner dollar. Sänkningen uppges bero på en förskjutning av flera projekt vid Candelaria in i nästa år.

Preliminär statistik över marknaden för tunga lastbilar i Nordamerika från ACT Research, en marknad där Volvo verkar på, visade på ett uppsving i juli månad. En faktor bakom uppgången uppges dock vara säsongseffekter. Volvo klarade sig undan med en nedgång på knappt en halv procent.

Arctic Paper släppte en vinstvarning för det andra kvartalet. Ebitda väntas inkomma i intervallet 60-70 miljoner zloty, vilket är lägre än marknadens uppskattningar. Den allmänna ekonomiska nedgången och lagerminskningar hos kunderna har pressat intäkterna för bolaget. Aktien backade med 10 procent.

I rapportväg presenterade Moberg Pharma en bibehållen förlust i det andra kvartalet. Beskedet är fortsatt att den europeiska lanseringen av Mob-015 mot nagelsvamp kommer att ske i två steg, först ut blir Skandinavien. Aktien föll med 9 procent.

W5 Solution steg med knappt 7 procent efter sin rapport. Det andra kvartalet beskrivs av Pareto som ett "blowout quarter". Den organiska tillväxten enskilt var drygt 70 procent och resultatet byggdes på markant, upp till 22,4 miljoner kronor på ebita-nivå (6,3).

Dagens industri ser ett säljläge i Bonesupport efter en stark kursutveckling sedan mars i år. Aktien trycktes ned med nästan 5 procent.

Forskningsbolaget Oncozenge meddelade efter ondsdagens börsstängning i Stockholm att utvecklingen av Bupizenge, mot munsmärta vid cancerbehandling pausas. Enligt Dagens industri saknas finansiering och bolaget skulle behöva ytterligare 60 miljoner kronor för att ta projektet vidare. Börsvärdet på bolaget uppgår dock enbart till 44 miljoner kronor. Aktien rasade 26 procent.