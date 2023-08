Blandat på Wall Street

Vid 16-tiden handlades Dow Jones industriindex 0,4 procent högre vid nivån 35.087, medan det breda indexet S&P 500 var upp 0,1 till 4.443. Nasdaqs tekniktunga kompositindex backade i stället 0,2 procent till 13.608.

Statistik från USA:s handelsdepartement, som kom före börsöppningen, visade att bostadsbyggandet i USA steg 3,9 procent i juli, jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt 1,452 miljoner bostäder.

Utfallet var något över analytikernas estimat. Enligt Trading Economics konsensusprognos förväntades byggstartstakten landa på 1,448 miljoner enheter under månaden.

Bland enskilda bolag kröp elbilstillverkaren Tesla ned omkring 0,5 procent, sedan bolaget återigen sänkt priserna på bilmodellerna Model S och Model X i Kina. I måndags blev det känt att bolaget sänkt priserna på sina Model Y-bilar i Kina.

Den nyligen noterade restaurangkedjan Cava handlades upp 2 procent efter att bolaget släppt sin första kvartalsrapport som noterat bolag. Intäkterna steg med 62 procent till nära 173 miljoner dollar under det senaste kvartalet, drivet av fler öppnade butiker. Resultatet landade på 0:21 dollar per aktie.

Även Target möttes av en positiv kursreaktion sedan detaljhandelskedjan redovisat en vins om 1:80 dollar per aktie, jämfört med estimaten som låg på 1:39 dollar per aktie enligt CNBC. Aktien steg 6,4 procent.

Den amerikanska chiptillverkaren Intel har skrotat förvärvsplanerna av den israeliska chiptillverkaren Tower Semiconductor för 5,4 miljarder dollar. Detta då Intel anser att det inte fått regulatoriska godkännanden tillräckligt fort.

Intel-aktien var ned 0,6 medan Tower Semiconductor rasade drygt 9 procent.

Kinesiska JD.Com var ned 4,5 procent trots att bolaget överlag överträffat estimaten, enligt CNBC. Kinesiska index var ned under morgonen efter att fastighetsoron spridit sig till den kinesiska kapitalförvaltaren Zhongrong International som har ställt in fler betalningar än vad som tidigare befarats. Därtill rapporterade den kinesiska jätten Tencent svagare kvartalssiffror än väntat.

Den vietnamesiska elfordonstillverkaren, Vinfast Auto, som debuterade på Nasdaq under tisdagen rekylerade ned drygt 25 procent. Bolaget, som sattes på börsen via en SPAC-fusion, rusade kraftigt under sin första handelsdag.

