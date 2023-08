Blandat på Wall Street

Omkring 17-slaget var Dow Jones industriindex ned 0,5 procent till 34.345, samtidigt som breda S&P 500 ökade 0,1 procent till 4.374. Tekniktunga Nasdaq Composite adderade 0,6 procent till 13.369.

Investerarna blickade framåt mot torsdagens tal från Fed-chefen Jerome Powell. Förhoppningarna kretsar kring möjliga signaler om hur styrräntan i USA ska utvecklas.

I aktiehandeln var det främst en stigande tekniksektor som höll S&P 500 och Nasdaq på grön mark och sektorn ökade i sin helhet 1,0 procent, medan de flesta övriga sektorer handlades på rött.

Chiptillverkaren Nvidia, som släpper sin rapport på onsdag, var upp 4,6 procent efter att ha fått en höjd riktkurs av HSBC till 780 dollar från tidigare 600 dollar. Den nya riktkursen ger en uppsida på omkring 80 procent vid rådande kurs. Under helgen uppgav dessutom Baird att Nvidia var dess toppval bland bolag som gynnas av utvecklingen inom AI.

Säkerhetsmjukvarubolaget Palo Alto Networks stärktes 16 procent efter rapporten som i fredags efter stängning. Det justerade resultatet per aktie låg på 1:44 dollar, mot snittestimaten på 1:28 dollar per aktie enligt Refinitiv. Intäkterna kom dock in lägre än förväntat.

Vidare rekylerade Tesla upp med 4,9 procent efter en nedgång på 11 procent under förra veckan när elbilstillverkaren sänkte priserna på sitt lager av Model S och Model X i Kina.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 9 punkter till 4,34 procent.