Blandat på Wall Street

Vid 15.40-tiden var Dow Jones industriindex upp 0,2 procent till 35.643, samtidigt som Nasdaq Composite hade sjunkit 0,5 procent till 14.280. Breda S&P 500 var ned 0,2 procent till 4.580.

På måndagen stängde börserna i New York på något högre nivåer efter att de tre huvudindexen bjöd på en slutspurt inför stängningen. S&P 500 och Nasdaq steg båda 0,2 procent medan Dow Jones gick aningen starkare på plus 0,3 procent.

Senare i veckan ligger fokuset på den amerikanska jobbsiffran för juli, som väntas publiceras på fredagen, samtidigt som rapporter från Amazon och Apple släpps på torsdagen.

I aktiehandeln var Caterpillar, som bland annat tillverkar anläggningsmaskiner och motorer, upp 4,8 procent i spåren av att ha redovisat ett högre justerat resultat per aktie och en högre justerad rörelsemarginal samtidigt som försäljningen steg med 22 procent till 17,3 miljarder dollar. Caterpillar förklarade intäktsökningen med högre försäljningsvolymer och gynnsam prisutveckling.

Därtill har de två läkemedelsbolagen Pfizer och Merck rapporterat för delåret.

För Merck kom den justerade rörelseförlusten per aktie in något lägre än väntat samtidigt som intäkterna översteg förväntningarna marginellt. Det negativa resultatet är en följd av förvärvet av Prometheus som stängdes i mitten av juni. Försäljningsprognosen för helåret höjdes något medan utsikterna för justerat resultat per aktie sänktes. Aktien var upp 1,3 procent.

Pfizers justerade resultat per aktie överträffade i sin tur förväntningarna med omkring 15 procent, samtidigt som försäljningen kom in något lägre än förhandstipsen. Bolaget snävade också in sin intäktsprognos för 2023 till mellan 67 och 70 miljarder dollar. I den tidigare prognosen låg intervallet mellan 67 och 71 miljarder dollar. Tillväxten, exklusive covid-19 produkter, väntas ligga på mellan 6 och 8 procent.

Pfizer-aktien handlades ned 0,7 procent i inledningen.

Även taxi- och matleveranstjänsten Uber handlades ned med 4,7 procent efter att bolaget rullat ut delårssiffror som understeg analytikerkonsensus, dock med en guidning för det tredje kvartalet som enligt CNBC var bättre än väntat.

Bland rekommendationerna har klädkedjan Gap fått en höjd rekommendation för sin aktie av brittiska Barclays. Rådet ligger nu på köp, med en riktkurs på 13 dollar. Aktien steg 1,6 procent till 10:46 dollar.

I övrigt noterades flygbolaget Jetblue sjunka 8,4 procent efter att bolaget sänkte sina helårsprognoser till följd av ett uppsagt avtal med sektorkollegan American Airlines.

På räntefronten var den amerikanska tioåriga statsobligationen upp 6 punkter till 4,02 procent.