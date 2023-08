Bankoro även i Asien

Likt i New York och i Europa under gårdagen, noteras banker i botten på de asiatiska börserna.

Hongkongs Hang Seng-index var ned 1,3 procent, samtidigt som Shanghaibörsen sjönk 0,4 procent. Japanska Nikkei 225 backade 1,2 procent.

Det kinesiska fastighetsbolaget Country Garden, som har backat kraftigt på sistone efter en vinstvarning och missade kupongbetalningar, rekylerade upp nära 5 procent.

På statistikfronten noteras att priserna på nya kinesiska bostäder sjönk med 0,2 procent i juli jämfört med juni och med 0,1 procent i årstakt.

China Construction Bank, Bank of China, och HSBC var ned mellan 1-2 procent under morgonen. Fitch har sedan tidigare varnat för att nedgraderingar kan komma att göras av kreditbetygen för ett dussintals amerikanska storbanker.

Seoulbörsen föll 1,3 procent sedan handeln återupptagits efter att ha varit helgstängd de senaste dagarna.

Sydkorea ska utöka det finansiella stödet riktat till exportbolag med omkring 50 procent för att stärka landets exporter. Motsvarande 17,2 miljarder dollar utökas stödet med, efter att närmare 31 miljarder dollar betalats ut i år.

Australiska S&P/ASX200 var ned 1,5 procent under onsdagsmorgonen. Grannlandet Nya Zeelands centralbank, Reserve Bank of New Zeeland (RBNZ), lämnade under morgonen styrräntan oförändrad på 5,50 procent, i linje med förväntan.

Marknadstemperatur kl 07:20:

Nikkei 225 -1,2%

Hongkong Hang Seng -1,3%

Kinas Shanghai Comp -0,4%

Australia S&P/ASX200 -1,5%



KÄLLA: Infront.

