Återhämtning på Stockholmsbörsen

Strax innan klockan 16 hade Stockholmsbörsens storbolagsindex, OMXS30, vänt upp och steg 0,2 procent. Breda index, OMXSPI, stod alltjämt på minus, om än marginellt, ned 0,1 procent. Indexen föll som mest runt 1,3 procent tidigare under handelsdagen.

Fastighetsbolaget SBB rusade drygt 12 procent efter att bolaget, natten till måndag, meddelat att man ingått exklusiva diskussioner om att sälja bolagets resterande 51 procent av Educo och återbetalning av det koncerninterna lånet om 14,5 miljarder kronor från Educo till SBB.

Enligt villkoren för den föreslagna transaktionen skulle SBB erhålla en rätt att förvärva aktier i Educo i en icke-specificerad "framtid". Electrolux och Hexagon handlades också upp med strax över 1 procent vardera.

I botten av storbolagsindexet syntes i stället Nibe följt av Astra Zeneca med nedgångar på drygt 2 procent.

Kinesiska Geely, har under midsommarhelgen svartlistats av Ukraina då landet anser att Geely stödjer Rysslands aggression genom fortsatt försäljning. Geely är största ägare i Volvo Cars och näst största ägare i lastbilsjätten AB Volvo. Volvo Cars var ned 0,8 procent medan AB Volvo vänt upp till plus 0,9 procent från att tidigare handlats under nollstrecket.

Det tyska energibolaget Siemens Energy rasade nära 40 procent i fredags sedan bolaget dragit tillbaka sin vinstprognos för 2023. I Sverige sågs vindkraftsbolagen OX2, Orrön Energy, Arise, Eolus Vind ned mellan 0,3 och 5 procent.

Saab trycktes ned 4 procent. Under midsommarhelgen uppmärksammades sprickor i fasaden i ledningen av Ryssland i samband med Wagnergruppens väpnade uppror mot landets president Vladimir Putin. På söndagen nåddes dock en uppgörelse mellan Moskva och Wagnerledare Jevgenij Prigozjin som innebar en avslutning på det väpnade upproret.

Läkemedelsbolaget Bioarctic fortsatte den senaste tidens negativa kursutveckling. Aktien var ned omkring 10 procent. Svag utveckling visade även forskningsbolaget Oncopeptides som backade i ungefär samma härad som Bioarctic.

Topright föll nära 8 procent efter att bolaget, i två separata pressmeddelanden, meddelat att man gör en nedskrivning av tillgångar om 16 miljoner kronor, samt att man genomför en riktad nyemission om 14,2 miljoner kronor.

På rekommendationsfronten har Jefferies International sänkt sin rekommendation för Viaplay till underperform från behåll och där riktkursen sänks till 50 från 250 kronor. Aktien backade drygt 4 procent.

I veckan kan vi bland annat se fram emot producentprisindex för Sverige på tisdagen, vilket är den sista stora datapunkten inför torsdagens räntebesked. Under fredagen får vi sedan inflationssiffror från både USA och euroområdet.

Under förra veckan klämde både Norges Bank och Bank of England i med oväntade 50 punkter samtidigt som marknadens förväntningar låg på 25 punkter i båda fallen.

