Alimak sänker utdelningsförslaget

Aktie Alimak räknar med en "materiell påverkan" på efterfrågan och leveranser av produkter och tjänster under åtminstone första halvåret 2020 på grund av covid-19. Styrelsen föreslår en minskad utdelning om 1,75 kr per aktie, från tidigare 3,25 kr, men har ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret för att besluta om den resterande delen av utdelningen. Det framgår av ett pressmeddelande.