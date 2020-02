Alibaba slog förväntningarna

Alibaba redovisar ett justerat resultat per aktie på 18:19 yuan för det tredje kvartalet 2020.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 15:35 yuan per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Försäljningen uppgick till 161 miljarder yuan. Väntat var en försäljning på 160 miljarder yuan, enligt Bloombergs prognossammanställning.

Singeldagen vägde upp viruseffekterna

Alibabas framgångsrika försäljning under den så kallade singeldagen i Kina i november lyckades under det gångna kvartalet väga upp för effekterna av coronavirusutbrottet under inledningen av 2020.

Det skriver Bloomberg News.

Alibaba var först ut bland de stora kinesiska internetbolagen att rapportera sedan virusutbrottet tog fart i januari.

Det faktum att många kineser sitter isolerade i sina hem anses öka suget att handla online, men de tilltagande problemen att få varorna levererade kan på sikt hota e-handlarnas verksamheter.

”Som svar på coronaviruset har vi mobiliserat de starka krafterna i Alibabas ekosystem för handel och teknik, för att fullt ut stötta kampen mot utbrottet, säkerställa tillgången på dagliga förnödenheter i samhället och för att införa praktiska lättnader för våra handlare”, säger Alibabs vd Daniel Zhang i en kommentar.

Innevarande kvartal kan bli tuffare

Alibabas intäktstillväxt under innevarande kvartal, det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår, kommer att påverkas negativt av det pågående virusutbrottet i Kina.

Det uppgav bolaget vid en telefonkonferens.

Bland annat områdena tillverkning och logistik har utsatts för allvarliga störningar. Ännu är det dock för tidigt att redogöra för de finansiella effekterna av virusutbrottet, uppgav bolagets representanter.

Enligt Alibabas finanschef Maggie Wu är det ”väldigt svårt att göra en uppskattning om innevarande kvartal”, men hon sade att vissa verksamheter kan komma att visa negativ tillväxt. Även om så blir fallet är dessa verksamheter enligt Maggie Wu i grunden positiva, och eventuellt tillväxttapp är en engångshändelse.

Alibabaaktien vände uppåt strax efter rapportbeskedet och noterades 0,6 procent högre i den tidiga amerikanska förhandeln.