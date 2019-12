Aktietips: Carnegies favorit i sargade sektorn

Det är i ”Veckans aktiecase” som Carnegie Private Banking konstaterar att penningtvättshärvor, regleringar, ökad konkurrens och låga räntor pressat bankaktierna.

Men de senaste årets svaga kursutveckling för den svenska banksektorn har sänkt värderingsmultiplarna vilket minskar fallhöjden för bankerna och har skapat ett intressant risk/reward-läge inför 2020, menar Carnegie. Banken lyfter fram Handelsbanken som en favorit om man har en placeringshorisont på 6-12 månader.

Handelsbankens kostnadsbesparingsprogram innebär bland annat att man ska sänka kostnaderna med 1,5 miljarder de kommande åren. Detta genom personalneddragningar och fokus på sex hemmamarknader.

”Att bolaget nu lämnar marknader i Asien, Baltländerna, Polen och Tyskland är rätt väg att gå enligt vår bedömning”, skriver Carnegie och fortsätter:

”Trots ett antal besparingsåtgärder finns ett underliggande kostnadstryck, givet Handelsbanken tillväxtambitioner. Vinsttillväxten per aktie landar på 8 procent 2020 och 5 procent under 2021 enligt vår bedömning. Det underliggande räntenettot förväntas öka 3 procent under 2020. Vår bedömning är att oförändrade kostnader under 2020 är en viktig trigger för aktien under 2020”.

Rekommendationen är köp och riktkursen 115 kr.