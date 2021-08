Aktier: Här är månadens vinnare och förlorare

I topp hittar vi Empir Groups B-aktie som stigit hela 65,9 procent den senaste månaden, bland annat efter en storaffär i juli då Crafoord Capital Partners, där Fredrik Crafoord sitter i styrelsen, flaggade upp 7,4 procent av kapitalet och 6,5 procent av rösterna i Empir. Efter köpet blev Crafoord Capital Partners tredje största ägare i Empir, enligt ägardatatjänsten Holdings.

På andra plats på vinnarlistan hittar vi forskningsbolaget Irlab Therapeutics A-aktie, med en uppgång på hela 63,6 procent under månaden. Irlab ingick ett exklusivt licensavtal med franska Ipsen under juli, vilket ger Ipsen exklusiva globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av mesdopetam, en dopamin D3-receptorantagonist. Irlab å sin sida erhöll initialt 28 miljoner dollar under avtalet.

Under avtalets tid har dock Irlab rätt att erhålla upp till 363 miljoner dollar, inklusive en initial betalning om 28 miljoner dollar och upp till 335 miljoner dollar i potentiella utvecklings-, regulatoriska och försäljningsbaserade milstolpsbetalningar, samt låga tvåsiffriga royalties som ökar i takt med att olika nivåer uppnås i den globala nettoförsäljningen, enligt Nyhetsbyrån Direkt. Irlabs A-aktie tog ett rejält skutt uppåt när nyheten kablades ut i juli.

Volati placerar sig på tredje plats bland juli månads bästa aktier, med en uppgång på 50,5 procent. Nordea Markets höjde under månaden sin rekommendation för Volati till köp från behåll, och satte riktkursen 133 kr. Norda Markets fokuserade på den senaste tidens förändringar i Volati som gjort bolaget mer likt de mer traditionella förvärvsbolagen.

Verkstadsbolaget Xano Industris B-aktie steg 48,8 procent under månaden vilket gör att aktien hamnar på fjärde plats. Kvartalsrapporten redovisade ett starkt resultat efter skatt på 91 miljoner kr för andra kvartalet. Resultatet per aktie uppgick till 3,13 kr mot tidigare 1,77 kr. Resultatet var över huvud taget bättre på alla punkter och aktien satte fart uppåt i mitten på månaden.

På femte plats ligger sök- och annonsbolaget Eniro Group med en uppgång på 44,3 procent. Robert Puskaric, som kom från en tjänst som vd för Doro, tillträdde som ny vd för Eniro den 1 juni och i mitten av juli redovisade bolaget ett starkt resultat, med ett ebitda-resultat på 33 miljoner kr för det andra kvartalet 2021 (24).

På förlorarsidan finns Oncopeptides i topp. Fallet i juli blev stort och hårt när aktien mer än halverades i värde efter att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s utfärdat en varning till patienter och sjukvårdspersonal om en ökad risk för död kopplad till Pepaxto (melflufen) i Oncopeptides Ocean-studie.

Investmentbanken H.C. Wainwright sänkte därefter riktkursen för Oncopeptides till 12 kr, från 48 kr. I mitten av månaden blev det dessutom känt att H.C. Wainwright sänkt rekommendationen för Oncopeptides till sälj från köp, varpå riktkursen redan då nedjusterades till 48 kr från 155 kr för att sent i juli sättas ned till 12 kr.

Hansa Biopharma kommer in som tvåa på förlorarlistan med en nedgång på 23,4 procent i juli, efter en månad då aktien blivit en av de mest frekvent blankade svenska aktierna.

Upplevelsebolaget Moment Group inkom på tredje plats på förlorarlistan efter en nedgång på 20,5 procent i juli. Förtroendet för aktien rasade efter resultatförlusten, -29 miljoner kr för det andra kvartalet, då merparten av koncernens verksamheter hölls stängda på grund av pandemin.

På fjärde och femte plats på förlorarlistan finns Ortivus A-aktie och Stillfront Group, ned 20,3 respektive 20,2 procent under månaden.

Spelutvecklaren Stillfront Groups aktie har varit mycket pressad under sommaren och det har bland annat spekulerats om uppköp allt eftersom kursen rasat under de senaste månaderna. Bland annat har Berenberg i en analys pekat på att Stillfronts användarbas och spelportfölj är attraktiv för ”konsolideringsintressenter”.

Tabeller: Den översta av de två tabellerna nedan visar de 20 bästa listade på Nasdaq Stockholm under juli månad. Den understa visar de 20 sämsta aktierna:

Aktie 1M% Empir Group B 65,9 IRLAB Therapeutics A 63,6 Volati 50,5 XANO Industri B 48,8 Eniro Group 44,3 Bufab 40,5 Vitrolife 37,9 Hexatronic Group 36,7 Xspray Pharma 36,2 BE Group 36,2 Magnolia Bostad 35,4 MilDef Group 34,7 RNB Retail and Brands 34,6 Veoneer 34,3 EQT 33,6 Svolder B 33,0 CELLINK B 32,3 Formpipe Software 31,1 Instalco 30,7 K-Fast Holding B 29,6