Aktiechefen: Fortsatt rekyl ger köpläge

Det är svängigt på börserna just nu. Under förra veckan var det mesta uppåt och tongångarna var positiva, men under måndagen den 21 december vände allt tvärt ned efter att Storbritannien stängde ned igen.

Därefter har flera länder stoppat flygtrafiken till och från Storbritannien efter rapporter om att coronaviruset muterat där och sedan spridits vidare till andra länder.

”Kortsiktig risk för rekyl”

Men den långsiktiga positiva trenden påverkas inte enligt Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking, som istället ser fortsatt rekyl som köpläge. I det kortsiktiga perspektivet noteras OMXS30-index fortfarande i en nedåtriktad trend enligt den tekniska analysen, med ett första stöd vid cirka 1860.

– Kortsiktigt finns det risk för att vi har mer rekyl att vänta under årets sista handelsdagar. Fokus har riktats på nya nedstängningar i Europa och ett muterat virus som kan vara mer smittsamt. Amerikanska samt det breda svenska indexet har handlats på all time high-nivåer under december och det gör det lättare för investerare att vara försiktiga och minska aktierisken inför julhelgerna. Därför tror jag det finns risk för att vi kan se några fler rekyldagar innan året är slut. Det är dock inget som jag tycker förändrar synen på inledningen på nästa år. Jag tycker man ska se en fortsatt rekyl som ett köpläge, säger Karl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking i en intervju på bankens hemsida.

Ingen brexitoro

Han oroas inte heller särskilt mycket av läget i brexitförhandlingarna. Om utträdet ur unionen blir avtalslöst tror Hedberg att marknaderna bara tyngs tillfälligt.

– Jag tror dock marknaden än så länge räknar med att det till slut blir någon typ av avtal. Givet det starka börssentimentet vi har haft den senaste tiden så tror jag inte ett avtalslöst utträde är tillräckligt för att stjälpa den långsiktiga positiva trenden i marknaden.