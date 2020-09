Aktiechatt: Två köpvärda aktier inom grön energi

HenrikG: Hej Marcus, Vilket skulle vara ditt val av aktie inom grön energi om du skulle köpa idag? Mvh Henrik

Marcus: Hej, Atlantica Sustainable Infrastructure och Canadian Utilities ligger bra till, även om de sistnämnda håller på med naturgas.

Caroline: Hej Marcus! Tre tillväxtaktier som du fortfarande tycker är köpvärda efter senaste månadernas uppgång? Trevlig helg, Caroline

Marcus: Hej! Tre före detta tillväxtaktier med teoretiskt potential om tillväxten kommer igång igen är Raysearch, Cellavision och Catena Media. Det sistnämnda bolaget är närmast att få fart kasinorelaterade affärerna igen. Köpvärda direkt nu vet jag inte om de tre bolagen är, men värda att hålla koll på, framför allt tror jag på Cellavision. Även IAR Systems är ned i kurs i år, och här går det misstänksamt dåligt, men det borde vända en dag.

Tomas Göransson: Hej! Har du några förslag på några aktier förutom Investor som du skulle kunna tänka dig att lägga i byrålådan i minst 20 år? Mvh Tomas

Marcus: Hej, aktier som inte är investmentbolag tycker jag inte man ska ha i byrålådan. Tiderna förändras, så vi måste alltid vara redo att ompröva de beslut vi tagit.

Mvh Bengan: Halloj Skägget, Hur går dina tankar om oljepriset framöver?

Marcus: Hej, jag tror det bottnat långsiktigt men att det nog dröjer länge innan de ens kommer upp i halvhöga 60-80 dollar per fat.

Steffe: Hej, Funderar på vad jag ska göra med Sinch. Min avkastning just nu är 385% och jag tänker att det kanske är en bra idé att sälja hälften och ta hem en bra vinst. Men vad ska jag satsa vinsten i för bolag? Sinch har åkt lite upp och ner sista tiden, men det bör finnas en bra uppsida. Å andra sidan hitta ett ”nytt Sinch” som kan ge en snabbare effekt. Vad tycker du?

Marcus: Hej Att säkra en del av vinsten är nog rätt rent strategiskt, men behåll det mesta i Sinch om du är långsiktig. Finns ingen exakt vetenskap hur man säkrar vinster och när.

Sandr: Hej! Vad tror du om Readly, värt en investering nu när kursen har åkt ner lite?

Marcus: Hej! Oroväckande trend i Readly, men första dagarna var det en lyckad introduktion. Just nu skulle jag avvakta och hålla mig undan lite till då de uppsagda avtalen verkar oroa marknaden.

Cos: Vad tror du om SAS, vågar man kliva på tåget eller avvakta? Om nu andra vågen är på gång, vad händer då?

Marcus: Det kan bli lokala lockdowns i värsta fall. Antalet passagerare kan svikta till och från också. SAS är ett bolag jag alltid tycker man ska hålla sig undan som investerare.

Marcus: Vad tycker du om energisektorn idag? Gasleverantörer som Oneok är misstänksamt nedtryckta nu, risk för att de faller omkull eller bra läge för långsiktig investerare?

Marcus: Å ena sidan lockar de låga värderingarna, å andra sidan ser det ännu rätt mörkt ut på gassidan även om vissa volymer ökad efter andra kvartalet. För Oneok är det redan inräknat i kursen att utdelningen ska sänkas, en halvering kanske. Oroande och det känns inte bråttom att köpa.

Lasse Olsson: Hej Vilka är de två mest köpvärda preffaktierna för tillfället som du ser det?

Marcus: Hej! De flesta preffarna har blivit dyra nu igen. Om det inte vore för att Sdiptech Pref och Footway Pref handlades ovanför inlösenkurser vore de lockande. Volati Pref är intessanta trots uppskjuten utdelning, för den lär återkomma och med ränta på det.

John: Tja! Vilka sektorer tror du kommer vara heta framöver och några nämnvärda namn bland dessa?

Marcus: Hej! Små till medelstora IT-bolag med tillväxt lär från tid till annan vara heta länge än. Fortsatt bra fart för t.ex. Fortnox. Liksom de bästa energibolagen, där jag tror modetrenden kommer att skifta lite även om de som inte är så oerhört gröna som Fortum. För andra bolag som t.ex. Nibe måste kursracet vara över snart när värderingen är så hög. Digital underhållning med Embracer, Stillfront och Paradox lär fortsatt vara hett. Hälsovårdsnischer som Cellavision och Vitrolife som olika exempel som över tid kommer att gå bra.

Sandr: Vad har du för tankar om Xact norden Högutdelande?

Marcus: En favoritfond för utdelningsinvesterare. Ger bra riskspridning bland stora kassakor.

Caro: Hej! Qliro Group, sälja med liten vinst eller avvakta utdelningen av aktier?

Marcus: Hej! Uppdelningen är nog positiv och själva Qliro gillar jag bättre än CDON och Nelly. Avknoppade bolag brukar statistiiskt sett utvecklas bra. Behåll Qliro och sälj kvarvarande CDON.

Johnsjan: Har väl ett ganska angenämt problem, men ändå ett problem. Jag har ca en miljon på spar konto 0,65% ränta som jag inte vet hur jag ska placera, har inget närliggande behov av dessa pengar. Jag har också ca sexhundratusen i aktier idag. Hoppas på bra förslag.

Marcus: Slussa in kapitalet i aktier och aktiefonder i de branscher du tror mest på för framtiden. Förslagsvis fastigheter, IT, miljö, en utdelningsfond som Xact Högutdelande, och varför inte sprida riskerna till någon sorts råvaruplacering.

Lasse: Hej ! Årets utdelning i Tele2 (inklusive det som kommer i början av oktober) är ju en bra direktavkastning enligt min måttstock. Men kommer det att öka nästa år ? Vad tror du om utdelningstrenden?

Marcus: Hej! Jag tror den ordinarie utdelningen i Tele2 kommer att öka något, men det blir ingen stor bonusutdelning nästa år. Bolaget är ganska färdigtrimmat nu.

Jonas: Tjena Marcus! Hur ser du på framtiden hos vostok emerging finance och vnv global? Tror du att dessa kommer att återhämta sig?

Marcus: Hej, ja det tror jag. För VEF är det extra osäkert i år pga pandemin, medan VNV har lite snabbare till återtåg.

Torbjörn 75: Hej, nu villjag höra ditt resonemang om ojämnvikt i börsportföljerna. Har varit noggrann med att hålla ett tjugotal aktier inom olika branscher, utdelningsaktier etc. Med ålderns rätt har försiktigheten ökat och investmentbolag har fått allt större plats. Nu till ”problematiken”: jag har två gunstlingar, Vitrolife och Xvivo med ett inköpsvärde på 13 respektive 22 kronor. Ligger ”naturligtvis” i en aktiedepå. Dessa två har nu börjat få en tyngdpunkt på 40% av den totala aktieposten jag förvaltar varav de flesta ligger i ISK. Hur resonerar du inför dessa faktum. Tror att frågan finns hos många aktieägare.

Marcus: Hej, det är ett kärt problem att behöva skatta av när man säljer med vinst. Du bör på sikt minska i de två aktierna då du ligger så där. Ett surt äpple att bita i förvisso, men långsiktigt lönar det sig nog att ta hem lite vinster varje år och trimma portföljen mot mer jämnvikt. För om tillväxtaktierna mot förmodan stöter på långsiktiga tillväxtproblem är nedsidan så stor i kursen att det är värt att inte vara helt överviktad.

Ulla s.: Hej Marcus. Om man är långsiktig (typ 5 år) är inte scandic i ett utmärkt läge att gå in i nu.

Marcus: Hej! Under det kommande året kan det mycket väl vara så för dig som är ute efter ett turn around-bolag. Inom fem år borde mycket ha normaliserats, men frågan är hur verksamheten går och finansieras under kommande året. I sämsta fall krävs en till nyemission.

Anna: Hej, vad anser du om Soltech? Värt att investera i?

Marcus: Hej, en chansaktie men jag vill minnas att bolagsstrukturen var lite knepig.

Sandr: Hej Skägget! Vad tror du om aktier som Realty Income och WPC?

Marcus: Hej, det är två av mina fastighetsfavoriter som höjt utdelningarna genom coronakrisen. Långsiktigt känns det som att koncepten lär fortsätta att leverera.

Johan: Det skrivs ner och mer om bolag i vätgasbranschen, men Cortus Energy nämns sällan eller aldrig. Varför inte? Är de för små?

Marcus: Fallande omsättning och stora förluster. Även om branschen har någon form av plats i framtidens energiförsörjning är ju frågan när eller ens om det tar fart för Cortus.

Alexander: Hej Skägget, varför tror du tele. sekt. aktier er nedpressade (telia, Telenor, AT&T, Tele2) ? Ha en fin helg!

Marcus: Hej! Den organiska tillväxten har länge varit klen för de stora bolagen och prispressen på webb och telefoni har länge pressat branschen. Trots det står sig vinsterna över tid rätt bra och kassaflödena är riktigt starka. Värdeaktier, men utan snabb tillväxt. Just nu är sådana aktier ganska ”omoderna” på börsen. även om Tele2 står klart högre än för några år sedan.

Peter: Hej Marcus! Kan du rekommendera 5 aktier för min son som fyller 18 år. Han ska nu handla med sina sparpengar.Tack ska du ha.

Marcus: Hej! Investmentbolagsaktier med substansrabatt och aktier inom de områden i livet han är intresserad, kan något om, hört talas om och i branscher han tror på. Han får testa sig fram lite och se vad passar honom över tid.

LAN: Är det läge att gå in i Ratos nu när de återupptar utdelningen?

Marcus: Successivt börjar Ratos se intressantare ut, även om jag inte direkt är lockad än. Verksamheten går åt rätt håll nu.

Babsane: Ska placera 200.000 kr till mina barnbarn i en kapitalförsäkring. Vill naturligtvis inte chansa för friskt men heller inte placera i ex.vis räntefond. Hur bör jag tänka?

Marcus: Fonder inom Ny Teknik och aktier i investmentbolag. Tillväxt och riskspridning. Det borde löna sig på sikt.