Africa Oil genomför storförvärv av nigerianska tillgångar

Köpeskillingen uppgår till 520 miljoner dollar, inklusive godkännandeavgifter till Nigeria. Affären innebär att Africa Oil förvärvar en andel om 50 procent i brasilianska Petrobras Oil and Gas B.V (POGBV).

Med de nya tillgångarna blir Africa Oil ett producerande oljebolag. Den totala bruttoproduktionen från de förvärvade tillgångarna uppgick till 442.000 fat olja per under 2019, vilket för Africa Oils andel i POGBV motsvarar en nettoproduktion om 33.630 fat per dag.

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat en andel i dessa etablerade, producerande tillgångar med låga enhetskostnader, och med ytterligare utvecklingspotential”, kommenterar Africa Oils vd Keith Hill i pressmeddelandet, där han även kallar operatören för en av de bästa i branschen.

Förvärvet finansieras med ett brygglån om 250 miljoner dollar och befintlig kassa.

Enligt de ursprungliga planerna skulle Africa Oil tillsammans med Vitol och Delonex köpa Petrobras andel om 50 procent i ägarbolaget till de tre numera producerande fälten Agbami, Akpo och Egina. Vitol och Delonex drog sig dock ur affären, varvid Africa Oil förklarade att bolaget skulle gå vidare och på egen hand genomföra transaktionen.

”Vi väntar oss en positiv kursreaktion i storleksordningen 30 procent som ett första steg”, skriver Pareto Securities i en snabbkommentar på onsdagsmorgonen.

Till följd av förseningen sedan affären först meddelades har marknaden inte prisat in ett genomförande, resonerar Pareto vidare, och flaggar för att mäklarfirmans riktkurs om 16 kronor kan behöva höjas.

Africa Oil stängde på tisdagen till kursen 10,31 kr på Stockholmsbörsen.

Graf: Africa Oil kursutveckling 3 år

Källa: Infront