Tidningen tror att bolaget kan nå sitt mål om en rörelsemarginal på 10 procent redan i år.

”Med detta rimligt optimistiska antagande, samt en fortsatt god tillväxt på 10 procent per år, når Softronic ett rörelseresultat på 81 miljoner kr för 2019. Med en fortsatt god marknad även under 2020 värderas bolaget till ev-ebit på 9,7 respektive 8,8 för kommande år. Det är i linje med cykliska Semcon, och till och med något under den lilla konsultpärlan B3 Consulting”, heter det i analysen.