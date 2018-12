ABG: Skanska lågt värderat

”Marknaden prisar alltså in att byggdelens marginal kommer att röra sig ned till noll och stanna där för evigt”, skriver investmentbanken.

Skanska har problem inom sin amerikanska byggverksamhet, vilket föranlett en rad nedskrivningar under de senaste åren.

”Trots massiva nedskrivningar även under 2018 bedömer vi att vinsten per aktie når upp till 10:3 kronor (12 kronor 2017), vilket indikerar ett p/e under 14. Vi tror att en utdelningssänkning är osannolik då vinsten per aktie är större än utdelningen medan balansräkningen är stark”, skriver ABG som pekar på en nettokassa samt tillgångar i utvecklingsdelarna.

Skanska delade ut 8:25 kronor för såväl 2017 som 2018, nära 6 procents direktavkastning mot rådande aktiekurs.

ABG Sundal Collier räknar med ett par ytterligare stora fastighetsförsäljningar i USA framöver och att vinsten per aktie blir högre under kommande två år mot 2018. En viss utdelningsökning ligger också i investmentbankens estimat för kommande år, en direktavkastning om 6,5 procent antas för 2020.