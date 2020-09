ABG: Därför får Bonesupport köpstämpel

”Bonesupport har byggt en plattform för exceptionell tillväxtpotential”, heter det i analysen där ABG Sundal Collier höjer rekommendationen för Bonesupport till köp (behåll) och riktkursen dras upp till 65 kronor (50).

ABG Sundal Collier uppskattar att det finns en 85-procentig sannolikhet för ett FDA-godkännande av Bonesupports De Novo-registreringsansökan för Cerament G, någon gång under perioden sent i oktober till mitten av december 2020.

”Detta indikerar en potentiell USA-lansering på den 100 miljoner dollar stora beninfektionsmarknaden tidigt under 2021”, skriver ABG Sundal Collier.

Samtidigt som covid-19-pandemin sannolikt kommer att fortsätta att dämpa Bonesupports expansionsplaner under andra halvåret 2020 ser analyshuset potential för ett positivt nyhetsflöde från bolaget framöver.

ABG Sundal Collier nämner en australisk distributörs lansering av Cerament G sent under det tredje kvartalet 2020, det potentiella FDA-godkännandet under fjärde kvartalet 2020, resultat från Fortify-studien under första halvåret 2021 och möjliga nya direkta marknadslanseringar.

Vid 10.30-tiden på fredagen hade Bonesupport stigit kring 6 procent till 55:40 kronor på Stockholmsbörsen.