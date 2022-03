5 avgörande överenskommelser: Kan förändra världens energiförsörjning

Om emissionen:

Företrädesemission 31 mars – 21 april

Teckningskurs: 115 kronor per aktie

Sista teckningsdag: 21 april 2022

Prospekt: www.absolicon.se/emi22

Emissionsvolym: ca 95 MSEK, 822 598 st nya aktier.

Ägarspridning: Om emissionen blir övertecknad kan ytterligare 40 000 aktier för 115 kr/st fördelas i poster om lägst 20 aktier.

Villkor: Varje befintlig aktie per 29 mars gav en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter ABSL TR: Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market fr.o.m. 31 mars till 14 april. Tre teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 115 kr. Den som köper teckningsrätter behöver anmäla detta till sin bank i god tid för att de skall kunna omvandlas till aktier.

Länk till emissionssida: www.absolicon.se/emi22

Presentationer:

Aktiepodden 1 april

Småbolagspodden 5 april

Absolicondagen Online 7 april

Absolicondagen Härnösand 11 april

Absolicondagen Stockholm 13 april