Nytt innehåll i årets orange kurvert

Den som jämför årets orange kuvert med tidigare års upplagor märker strax att prognosen över den allmänna pensionen från och med nu är borttagen tillsammans med grafen som visar alternativa pensionsåldrar.

– Pensionsmyndighetens uppdrag är att ge pensionssparare en bild av hela pensionen, inte bara den allmänna, säger Sten Eriksson, kommunikationschef på Pensionsmyndigheten.

Skälet är att de allra flesta också har en tjänstepension. För att kunna se den och därmed pensionsprognosen i sin helhet måste du därför logga in på pensionsmyndigheten.se.

Att prognosen över den allmänna pensionen är borttagen beror på att upp till 30 procent av mottagarna av det orange kuvertet varje år missuppfattar informationen och tror att de endast kommer att få den allmänna pensionen.

Kvar i orange kuvert är en sammanställning med hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension samt det som Pensionsmyndigheten enligt lag måste skicka ut till pensionsspararna: beslutet om pensionsrätterna som tjänats in under året.

Men det är inte bara i orange kuvert det gjorts förändringar. En annan nyhet är kanske viktigare, att när du loggar in på pensionsmyndighetens webbplats finns ett helt nytt inloggat läge med prognos över hela pensionen och anpassad pensionsinformation beroende på din ålder och livssituation.

– Vi vill göra pensionsinformationen både mer relevant och lättare att ta till sig. Om du loggar in och registrerar dig på pensionsmyndighetens webbplats ser du hela din pension och erbjuds information både utifrån din ålder och utifrån ett antal val du kan göra på sidan, säger Sten Eriksson.