Experten: Bättre pension enklare än du tror

Varför behövs ”Pensionsboken”?

– Alla behöver förstå hur pensionen fungerar och hur de kan påverka sin egen pension. Med boken får man kunskapen för att kunna se över sin pension samt förstå hur mycket man behöver spara vid sidan om för att kunna njuta av sin lediga tid. Utan denna kunskap får man sannolikt en trist överraskning vid 65 år.

Vilket är det viktigaste budskapet till läsarna?

– Att du måste ta ett eget ansvar för att din pension blir så bra som möjligt. Du kan inte förlita dig på att staten ska ta hand om dig. Därför bör du börja tidigt med att lära dig hur systemet fungerar och sedan även starta ett eget sparande.

Hur har du lagt upp boken i övrigt?

– Bokens första del förklarar hur pensionssystemet fungerar för att sedan förklara hur du kan hantera pensionen på ett smart sätt och vad du bör tänka på inför din pension. Det finns även ett kapitel för egenföretagare och ett med mina tankar om vart pensionssystemet är på väg. Jag hoppas även att läsarna kan känna igen sig i någon av referensfamiljerna för att underlätta läsningen. Dessutom finns även några sidor om hur man bör tänka när det gäller förvaltningen av sin pension vid olika åldrar.

Vem ska läsa boken?

– Från den som vill göra allt för att få en så bra pension som möjligt till de som även jobbar med pensionsfrågor. Boken är en faktabok, men den ger även en hel del tips om hur man bör tänka i olika situationer och vilka fonder man kan tänkas välja inom PPM.

Varför tror du så många inte orkar bry sig om sin pension?

– Det finns två anledningar. Den första är att många ser pensionen som något långt bort i framtiden och det är mycket enklare att leva i nuet i stället för att tänka på vad som eventuellt kanske sker senare. Dessutom är pensionsämnet krångligt eftersom de allra flesta har flera olika pensionsförsäkringar från olika bolag med olika förvaltningar. Denna kombination är som gjord för att många i stället sticker huvudet i sanden.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dagens pensionssystem?

– Att man inte kan lita på systemet och aktörerna som inkluderas. Många säger att de inte litar på banken, försäkringsbolaget, fondbolagen och rådgivarna. Tyvärr finns några dåliga bolag, lösningar, fonder och rådgivare och det skymmer bilden av ett i grunden stabilt pensionssystem. Som dock är för snålt tilltaget. Att inte spara till pensionen för att man inte litar på systemet är ingen bra ursäkt. Det är upp till dig att fatta rätt beslut längs vägen. Med rätt kunskap klarar du det. Och det är inte alls så svårt som många tror.

Vilka är de största svagheterna i dagens pensionssystem?

– Utan tvivel de låga nivåerna på pensionerna. En person med medelinkomst i Sverige får inte särskilt hög pensionsinkomst. Dessutom anser jag att ett välmående land bör ha en viss skattelättnad för pensionärer. Många länder ger pensionärer skattelättnader eftersom inkomsten blir så mycket lägre. Pensionärer i Sverige har visserligen ett förhöjt grundavdrag, men det är för snålt tilltaget.

Vad är mest angeläget att förändra?

– Det måste till högre pensionsavsättningar inom tjänstepensionen. En avsättning på 4,5 procent av lönen på en inkomst upp till nästan 40 000 kr kommer inte ge många den levnadsstandard de vill ha under sin lediga tid. Detta innebär en högre kostnad för arbetsgivaren, men det är nödvändigt för att pusslet ska gå ihop. Jag ser det även som ett måste att återinföra avdragsrätt för privat pensionssparande. Den bör även öka från senast 1 000 kr per månad. Många behöver en bra morot för att spara för framtiden. I USA får du dra av nästan 4 000 kr per månad.

Not: Du som läser Privata Affärer kan köpa "Pensionsboken" här.