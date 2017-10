Placeringsguiden nummer 10 ute nu

Ledare: Snabbväxare på nätet

Nya aktörer på nätet växer raketartat i branscher som i sig inte växer mycket. Det syns när Amazon köper livsmedelsbolag i stället för att skörda vinst och lär även märkas i sparbranschen. Erfarenheten från när nätmäklarna en gång tiden pressade ner courtaget visar att även bankkunder kan flytta och det lär går fortare idag, skriver chefredaktör Fredrik Lindberg.

Aktuellt: Vinsttrenden och nya aktier på börsen

Vi sätter prognoserna för vinst och utdelningar under 2018 under lupp och ser ljusa utsikter. Vi ser också närmare på de stora techaktierna i USA som till stor del bidrar till att all time high för börsen klättrat till nya nivåer. Dessutom guidar vi till tre nykomlingar på Stockholmsbörsen.

Tema: Nio aktier för din e-handelsportfölj

Handlarna på nätet växer så det knakar. Vi väljer två favoriter och guidar till ytterligare ett knippe aktier för din e-handelsportfölj.

Intervju: Höga mål för modebutiken

Boozts vd Hermann Haraldsson prioriterar tillväxt och överträffar det ambitiösa målet att växa 25-30 procent per år. E-handlaren köper kunder så länge det är lönsamhet och räknar med att det är långt innan migreringen från fysiska butiker når taket.

Aktier: Vi tar hem vinst och köper nytt

Vi tar hem två fina vinster på vår lista och fyller på med fem nya aktier som har större potential. Bland dem ett spelbolag, en nischbank två e-handlare och ett etikettbolag som drar nytta av ökat handel på nätet.

Teknisk analys: Nu testar börsen sommarens toppnivå

Stockholmsbörsen har satt fart på höstkanten och i USA noteras rekord. Ingemar Carlsson guidar till nivåer du bör ha koll på för index och två verkstadsjättar.

Trender: Het marknad för robotar

Jan Lindroth spanar in robotförvaltarna i USA som kommit längre än i Sverige men vars prestationer är knepiga att utvärdera för konsumenterna. Vi tittar också närmare på den våg av lanseringar av nya robottjänster som just nu sker i Sverige.

Alternativa investeringar: Så gör du vinst på metaller

Industrimetaller är ett hett placeringstema. Torbjörn Iwarson har en strategi för att utnyttja lagerstatistik för att tjäna pengar på metallprisernas rörelser.

Krönika: Det svider när jättar sviker

Agnetha Jönsson ser fram emot rapportperioden som står för dörren i oktober och drar lärdomar från de omtumlande halvårsrapporter som kom i somras.