Placeringsguiden nummer 1 ute nu

Ledare

Fyra av tio aktier på börsen gick back förra året, hälften på First North och Aktietorget. De flesta kan lyckas bättre än så. PA-portföljen lär inte innehålla 2017 års allra mest extrema kursraketer, men har gett 17 procent per år i snitt under 16 år. Orsaken är inte främst att den gått avsevärt mycket bättre än börsen under starka börsår, snarare att den varit hyfsat stabil även under svaga börsår.

Aktuellt

Trenden att knoppa av delar av företag för börsnotering ser ut att accelerera 2017. Vi tittar på vilka bolag som kan komma ut på börsen under året som kommer och summerar hur det gick för alla som noterades i fjol. De visade sig vara lönsamma att ta rygg på.

Tema

Vi listar de mest extrema vinnarna och förlorarna på Stockho0lmsbörsen, First North, Aktietorget och NGM. Och hittar tre placeringscase för 2017.

Intervju

Tobii drar in pengar men investerar tungt för att utveckla sin teknologi för att styra med ögonrörelser i exempelvis VR. Nyligen tecknades avtal med Kinas största mobiltelefontillverkare och samtidigt går jättar som Google och Facebook på uppköpstråt.

Nya PA-portföljen 2017

Förra året gav portföljen 38,4 procent. Nu startar vi om på nytt börsår med en mix som bland annat innehåller två nya aktier på vår lista.

Analyser

Som alltid har våra analytiker hittat köp- och säljvärda aktier. Vi tar in fem nya aktier på vår lista, tar hem vinsten i tre och höjer riktkursen i två.

Så gick alla våra aktieråd

Som vanligt summerar vi alla våra aktieråd under året som gick. 85 procent gick bättre än index. Snittavkastningen var dubbelt så hög som börsens.

Teknisk analys

Ingemar Carlsson pekar ut nivåerna du bör ha koll på inför våren och tre aktier på uppgång som har mer att ge.

Investeringstrender

Märtha Josefsson konstaterar att det finns ljusare signaler om ekonomin som ger stöd för Trumprallyt för årsskiftet. Sofia Ullerstam hittar återigen guld överst på fondtoppen.

Alternativa investeringar

Vi listar hedgefonderna som levererat bäst avkastning i relation till vilken risk som placeringen inneburit. Torbjörn Iwarson guidar till olja, guld och vete inför det nya placeringsåret och ser ett kölpläge.

Krönika

Agnetha Jönsson gläds åt att den bästa tiden på börsåret är nu. Helst tittar hon närmare på snabbväxande nischbanker.