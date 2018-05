Värme, vårflod och vind sänker elpriset till rekordlåg nivå

Under onsdags- och torsdagsdygnen i förra veckan var elpriset nere i cirka 2 öre per kilowattimme, konstaterar elbolaget Bixias meteorolog och analytiker Matina Rosenberg.

– Under torsdagsdygnets tidiga timmar fanns det risk för att det skulle blir negativa elpriser i Sverige. När väl priserna var satta noterades som lägst strax under 2 öre per kilowattimme. Negativa elpriser har varit mer och mer frekvent i Tyskland och Danmark, där expansionen av vind- och solkraft varit mycket kraftfull de senaste åren. Senast den 1 maj hade Tyskland ett minuspris på 6 öre per kilowattimme, säger hon.

Kristi himmelsfärds dag på torsdagen i förra veckan nåddes den lägsta nivån. Den allmänna ledigheten den dagen sänker elförbrukningen markant. Allt sammantaget har lett till de rekordlåga priserna på el.

Utöver dessa faktorer har även mängden förnybar elproduktion ökat kraftfullt. Den gemensamma elcertifikatmarknaden med Norge är drivkraften bakom expansionen. Framför allt är det mycket vindkraftsproduktion som tillkommit. Under 2017 täckte vindkraften cirka 12 procent av elanvändningen i Sverige.

– Det låga elpriset är en konsekvens av att det förnybara byggs ut, det gör att vi får mer fluktuerande elpriser i framtiden, säger Matina Rosenberg.

De senaste dagarna har ett högtryck dominerat över Skandinavien med mycket höga temperaturer, i snitt mellan 5 och 6 grader högre än normalt.