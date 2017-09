Knappt hälften av mynten kom in till Riksbanken

Riksbanken räknar dock med att siffran 46 procent kommer att justeras upp något eftersom det fortfarande finns ogiltiga mynt kvar hos banker och värdebolag.

Myndigheten lyfter fram flera förklaringar till varför inte fler mynt har kommit in: lågt värde, mynt från 1870-talet och framåt – många av mynten antas helt enkelt vara borta.

"Dessutom innehåller en mindre del av de äldre mynten silver så de kan ha sålts till mynthandlare eller sparats hemma och en del mynt finns sannolikt hos utländska turister", skriver Riksbanken som räknade med att få tillbaka mellan 30 och 50 procent av mynten.

Av de ogiltiga 100- och 500-kronorssedlarna har Riksbanken fått in 93 procent. Dessa sedlar kan fortfarande sättas in på bankkonto till och med den 30 juni 2018.

Av de 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna som blev ogiltiga 2016 har Riksbanken fått in 85 procent. Här återstår 1,1 miljarder som går att lösa in hos Riksbanken, som alltid löser in ogiltiga sedlar oavsett hur gamla de är mot en avgift på 100 kr.

Mängden sedlar och mynt i samhället har minskat under ett antal år. Innan utbytet startade, år 2012, var värdet på mynt och sedlar i cirkulation 94 miljarder kr. 2016 hade värdet minskat till 65 miljarder kr.