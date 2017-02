Nordea drabbat av teknikproblem

– Vi är medvetna om att sajten just nu är instabil. Rådet till våra kunder är att försöka igen om en stund, säger Janina Pfalzer på Nordeas pressavdelning.

Vad som orsakat problemen vill hon dock inte berätta.

– Vi kommenterar aldrig vad det beror på, säger hon.

Trots problemen har det varit möjligt att nå Nordeas internetbank genom att använda en direktlänk istället för att gå via nordea.se. Privatkunder kan logga in här medan företagskunder kan logga in här.

Vid 1330-tiden gick det återigen att nå nordea.se.