Fed väntas lämna styrräntan oförändrad ikväll

Den ekonomiska bilden i USA är i stort sett intakt. Det mesta ser bra ut, när ekonomin snabbt verkar ha återhämtat sig efter orkanerna, men inflationen är fortsatt under Feds mål.

Eftersom kvällens räntebesked från Fed, som är schemalagt till klockan 19 svensk tid, inte följs av varken någon presskonferens eller några uppdaterade prognoser blir det knappast någon ny justering av penningpolitiken.

Det menar Richard Falkenhäll, SEB:s seniora valutastrateg, i en Morning Alert från banken. Han tror dessutom inte att beskedet från Fed skapar någon större reaktion på marknaderna. Faktum är att samtliga 84 analytiker på Bloomberg är eniga med SEB den här gången.

SEB tror dock fortfarande att den amerikanska centralbanken höjer räntan en gång till i år, på mötet i december.

”Möjligen kan man bädda lite för det i kvällens kommuniké. Annars överskuggas kvällens räntebesked just nu av spekulationerna om vem som ska ta över rodret i Fed. Ett besked väntas under morgondagen och just nu framstår Powell som den främsta kandidaten. Med sin ganska anonyma bakgrund inom Fed sedan 2012 skulle hans nominering tala för kontinuitet i penningpolitiken”, skriver Richard Falkenhäll.

Jerome Powell har tidigare förespråkat en gradvis åtstramning och på de 43 Fed-möten han deltagit i har han aldrig avvikit från majoritetens ståndpunkt.

President Donald Trump har utlovat besked om vem den nye Fedchefen blir före fredag. Janet Yellen har formellt sitt förordnande till februari 2018, men kan bytas ut när som helst före dess.