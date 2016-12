Elen blev 35 procent dyrare i år

Elpriserna har varierat kraftigt under året, enligt Anders Engqvist, chefsanalytiker på elbolaget Bixia. Under våren var priset lågt, men har sedan i somras och under hösten stigit ordentligt, framför allt beroende på en torr väderlek över hela landet. I juli var till exempel elpriset tre gånger högre än samma månad året före.

Ifjol var tillrinningen i vattenmagasinen stark och vindarna gav ordentlig rotation på vindkraftverken. Men 2016 blev ett torrt år och relativt vindstilla totalt sett vilket pressat upp priserna.

– Året inleddes med ganska låga elpriser, då var också den hydrologiska balansen normal, därefter ledde torkan till att den hydrologiska balansen sjönk under sommaren och hösten. En annan orsak till de succesivt stigande elpriserna under året var kolpriset som låg mycket lågt i början på året, men som nådde höga nivåer under hösten, säger Anders Engqvist.

Under perioder då nivåerna i de nordiska vattenmagasinen är låga tvingas Sverige att importera el.

– Den el vi importerat under hösten har varit ganska dyr vilket bland annat beror på att kolpriset varit högt och att Frankrike haft problem med sin kärnkraft. Periodvis kan den el som importeras till Norden vara billig, om exempelvis Tyskland har överskott av sol- och vindkraftsproduktion, säger Anders Engqvist.

Vindkraftsproduktionen har varit 11 procent lägre än under 2015 trots att fler vindkraftverk installerats under året.

– Orsaken är att vi inte haft lika lågtrycksbetonat väderläge som vi hade under 2015, även om vindkraftsproduktionen ökade under de sista månaderna. Sammanlagt har vindkraften stått för 8 procent av den totala elproduktionen i Norden. Sedan förra året har vi i Sverige fler vindkraftverk och en högre vindkraftsproduktion än i Danmark, säger Anders Engqvist.

Bixia spår fortsatt låga elpriser de kommande åren vilket beror på utbyggnaden av förnybar energi och att kärnkraftverket Olkilouto 3 i Finland tas i drift.

– Vi räknar med att den nordiska elmarknaden kommer att ha en förstärkt energibalans fram till 2020. Efter år 2020 räknar vi med att energibalansen försvagas, beroende på stängningen av Oskarshamn 1 samt Ringhals 1 och 2 och dessutom ökad export av el ut från Norden. Ytterligare en faktor som kommer att bidra till prisuppgången efter 2020 är att Tyskland stänger ner sina kärnkraftverk och Frankrike minskar sin kärnkraft, säger Anders Engqvist.