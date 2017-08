Skolans försäkring räcker inte

Barnförsäkring Nu börjar höstterminen i skolorna. Det är därmed dags att se över barnens försäkringar. Under skoltid gäller skolans olycksfallsförsäkring och i en hel del fall gäller den även under barnets fritid. Men skolans försäkring är ändå inte tillräcklig eftersom den är just en olycksfallsförsäkring, anser Konsumenternas Försäkringsbyrå.