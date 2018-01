Bättre ekonomi 2018 när skatter sänks och bidrag höjs

För pensionärernas del har ändringarna slagit igenom omedelbart vid årsskiftet, medan de ensamstående föräldrarna och studenterna får vänta till mars respektive juli på ett få en något bättre ekonomi.

Det är åtgärder i den nya statsbudgeten som förbättrar ekonomin för dessa grupper.

– Utan sänkt skatt för pensionärer och höjt barnbidrag samt studiebidrag hade många hushåll fått mindre pengar att röra sig med 2018 jämfört med 2017, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

Ändrade prisbasbelopp

Även personer med jobb får något högre löner på grund av att prisbasbeloppen ändras. Ett enpersonshushåll får drygt 300 kr mer kvar när grundläggande utgifter är betalade varje månad, enligt analysen.

För barnfamiljer höjs barnbidraget den 1 mars med 200 kr per barn och månad, vilket innebär att en ensamstående med två barn får drygt 100 kr mer kvar att leva på i januari men i mars blir utfallet i stället 500 kr mer över varje månad.

– En ensamstående med lite äldre barn får utöver höjt barnbidrag även höjt underhållsstöd. Det höjs i två steg nästa år och gör att de med väldigt små marginaler får ännu lite mer kvar att leva på varje månad, säger Arturo Arques.

En tvåbarnsfamilj i hyreslägenhet får 900 kr mer kvar att leva på varje månad de första månaderna 2018. Efter barnbidragshöjningen får de 1 300 kr mer kvar i plånboken. Tvåbarnsfamiljen som bor i villa får i stället 450 respektive 850 kr mer kvar att leva på varje månad jämfört med i januari 2017.

Sänkt skatt och höjt bostadstillägg

Inkomstpensionärer och garantipensionärer får lägre pension nästa år i fasta priser, jämfört med januari 2017, men sänkt skatt på pension och höjt bostadstillägg för pensionärer gör att de trots det får lite mer kvar i plånboken.

– En pensionär med 17 000 kr i pension får en skattesänkning på runt 400 kr per månad. För en garantipensionär minskar skatten däremot med knappt 20 kr per månad.

Pensionärer med låg pension får dessutom höjt bostadstillägg 2018. För en garantipensionär med knappt 8 100 kr i pension per månad och en hyra på 5 600 kr eller mer höjs bostadstillägget med 470 kr varje månad. Är hyran i stället 5 000 kr blir höjningen däremot bara 50 kr per månad.

Utan sänkt skatt och höjt bostadstillägg hade många pensionärer gått back varje månad nästa år. Nu får i stället pensionärsparet knappt 400 kr och en garantipensionär knappt 300 kr mer kvar i plånboken varje månad jämfört med i januari 2017.

Högre bidrag till studenter

Bidragsdelen i studiemedlen höjs med 300 kr från höstterminen 2018. Från att i början av året gå plus minus noll jämfört med 2017 får studenten 300 kr mer kvar att leva på till höstterminen.

Arbetslösa halkar efter

De som står utanför arbetsmarknaden fortsätter halka efter. Ersättningen är oförändrad 2018, vilket innebär att en arbetslös får lägre disponibel inkomst till följd av att priserna ökar men inte bidraget.

Ökat underhållsstöd

Underhållsstödet höjs i två steg för lite äldre barn. Den 1 januari höjs det med 150 kr för 15-18-åringar och den 1 juli med ytterligare 350 kr samt med 150 kr för barn 11-14 år. Från den 1 juli är underhållsstödet 2 073 kr per månad för barn 15-18 år och 1 723 kr per månad för barn 11-14 år. För barn upp till 10 år är det oförändrat, 1 573 kr per månad.

Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen

Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs. Den högsta nivån för sjukpenning höjs därmed med 48 kr till 773 kr per dag vilket gäller från den 1 juli.

Personer med aktivitets- och sjukersättning får sänkt skatt och höjt bostadstillägg från och med den 1 januari. Som mest blir det drygt 600 kr mer varje månad. Den 1 juli höjs dessutom garantiersättningen med drygt 300 kr per månad efter skatt.

Fackavgiften minskar skatten

Skattereduktion för fackföreningsavgift införs med 25 procent av avgiften om avgiften överstiger 400 kr per år. Reduktionen gäller från och med den 1 juli.

Löner ökar mer än priser

Lönerna ökar mer än prisnivån i allmänhet vilket resulterar i att de hushåll som inte är beroende av bidrag får det bättre oavsett politik.

Transfereringar, till exempel barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och arbetslöshetsersättning, ökar inte per automatik. Det innebär att värdet av dem minskar för varje år med inflation, det vill säga 100 kr 2018 är värt mindre än 100 kr 2017.

Pensionerna skrivs upp med utveckling av priser och inkomster. Höjda prisbasbelopp påverkar bidragsnivåer positivt, till exempel garantipension och sjukpenning.

Prisbasbeloppen påverkar också jobbskatteavdrag och grundavdrag, höjda prisbasbelopp innebär alltså något lägre inkomstskatt. Räntorna är i stort sett oförändrade sedan januari 2017.