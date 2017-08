5,6 miljarder i skatteåterbäring betalas ut i augusti

Skatteåterbäringen för dem som deklarerat på papper börjar nu betalas ut i en första omgång.

Det är 614 099 personer som nu delar på 5,6 miljarder kr, men det är hela 2,6 miljoner personer som får sitt slutskattebesked under månaden. Det gäller personer som deklarerat på papper och personer som deklarerat digitalt men har skatt att betala.

Och det har nära 1,6 miljoner personer, som ska betala kvarskatt, totalt 14,1 miljarder kr.

Många, cirka 240 000 personer med digital brevlåda, har redan fått sina skattebesked. Övriga får det i nästa vecka.

Den som vill kolla sitt slutskattebesked direkt kan logga in på Skatteverkets e-tjänst med hjälp av en e-legitimation redan nu. Utbetalning sker den här veckan, för den som anmält konto. Den som inte gjort det får ett utbetalningskort tillsammans med slutskattebeskedet.



– Allt färre får sin skatteåterbäring i augusti. I takt med att de allra flesta har fått ett mer digitalt beteende väljer de också att deklarera digitalt. Totalt har 6,2 miljoner deklarerat digitalt i år och bland dessa har 3,7 miljoner redan fått dela på 28 miljarder kr i skatteåterbäring, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.



De som redovisat någon slags näringsverksamhet får sitt slutskattebesked i början av september.



Senast den 13 november ska kvarskatten vara inbetald till Skatteverket, för den som får sitt slutskattebesked nu i augusti och har skatt kvar att betala.



De som ska få tillbaka mindre än 2 000 kr men inte har anmält ett eget bankkonto får inget utbetalningskort per automatik. Den som ändå vill få sina pengar utbetalda kan enklast begära det via e-tjänsten Skattekonto. Där kan man också anmäla konto för framtida utbetalningar.