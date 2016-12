Analysen om hushållens ekonomi 2017 bygger på Swedbanks data över typhushåll.

– Att det blir mer kvar i plånboken förstärks av att inkomstskatten blir lägre 2017. Jobbskatteavdraget påverkas av det höjda prisbasbeloppet och det innebär lägre skatt för de som arbetar, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna.

Räntorna har i princip varit oförändrade under 2016, medan priserna under året ökat med cirka 1,6 procent. Andra höjningar är relativt små, hyrorna ökar med mindre än 1 procent 2017, enligt nuvarande prognoser. Den genomsnittliga kommunalskatten höjs marginellt under året till i snitt 32,12 procent.

Ett typhushåll i analysen om hushållens ekonomi nästa år får en löneökning med lite drygt 3 procent, men justerat för inflationen blir ökningen bara knappt 2 procent.

En tvåbarnsfamilj, som bor i en hyreslägenhet, får drygt 800 kr mer kvar att leva på efter nödvändiga utgifter är betalda i januari 2017 jämfört med i januari 2016, enligt Arturo Arques.

För tvåbarnsfamiljen som bor i villa blir det i stället knappt 600 kr mer över varje månad. Familjer med tre barn eller fler får ytterligare tillskott till följd av det höjda flerbarnstillägget, de får knappt 900 kr mer kvar att leva på varje månad.

Enpersonshushållet och en ensamstående förälder med två barn får också mer kvar i plånboken nästa år, knappt 350 respektive 400 kr mer per månad.

Pensionärer med allmän pension får det bättre, men inte garantipensionären. För dem med inkomst- och tjänstepension ökar inkomsten med 2,5 procent.

Ett pensionärspar med inkomstpension och tjänstepension får knappt 300 kr mer kvar att leva på varje månad efter att nödvändiga utgifter är betalda. Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs med drygt 1 procent.

– Men utgifterna ökar mer och garantipensionären får drygt 100 kr mindre kvar i plånboken varje månad. Lägger man till inflationen blir minskningen 130 kr jämfört med i januari 2016, säger Arturo Arques.

Det högre prisbasbeloppet 2017 gör att studiemedlen höjs med 112 kr per fyraveckorsperiod. Men inflation och högre hyra gör att studenten i stället får lite mindre kvar att leva på nästa år.

Den som är arbetslös får också mindre kvar att leva på 2017 jämfört med i år. Oförändrade nivåer i arbetslöshetsersättningen tillsammans med prisökningar gör att en arbetslös får drygt 200 kr mindre kvar varje månad.

Övrigt som påverkar hushållens disponibla inkomst 2017:

• Det höjda prisbasbeloppet innebär att även grundavdraget vid inkomstbeskattning höjs något.

• Inkomstgränserna för beräkning av bostadsbidrag höjs vilket innebär att vissa kan få högre bostadsbidrag.

• Garantiersättningen för hel sjuk- och aktivitetsersättning höjs från 1 juli.

• Bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning höjs.

• Maxtaxan i barnomsorgen höjs.