Möt våra experter på årets stora kväll om alternativa placeringar

Börsen skakar med oro för stigande räntor och att den starka konjunkturen är på väg mot sin topp. Med aktiekurser i flera branscher som vänt ner finns skäl att hålla koll på vart börstrenden tar vägen – för kortsiktiga som vill fånga snabba rörelser, och långsiktiga som vill parera kraftigare fall.

Det ger dessutom skäl att fundera på vilka placeringar som kan ge avkastning även i tuffare klimat och hur risker ska hanteras.

Den 9 april äntrar två av Sveriges ledande experter inom trading och anlays av börs och råvaror scenen på Waterfront i Stockholm.

Ingemar Carlsson, Placeringsguidens analytiker med över 30 års erfarenhet av att ringa in trender och mönster i börshandeln, ger konkreta placeringstips och sitt scenario av vad vi kan förvänta oss av börsen under 2018.

Torbjörn Iwarson, som till stor del är orsaken till att det finns börshandlade instrument för råvaruhandel i Sverige och är stående skribent i Placeringsguiden, ger sin vy på olja, guld och de råvaror där han ser bäst möjligheter nu.

På scenen finns även erfarna placeringsexperter som guidar till hedgefonder som kan tjäna på både upp- och nedgång i aktier och räntor, liksom hur man hanterar risker i portföljen.

Vi tittar också närmare på bland annat alternativa marknader för lån och aktieplaceringar genom crowdfunding och samlarobjekt som kan bli lönsamma investeringar.

Under pausen ges tillfälle att träffa kvällens talare från bland andra Catella, Real finans och försäkring, Funded by me, Brocc, The Single Malt Fund och Sportbilsfonden. Vi bjuder på lättare förtäring och ett glas vin eller annan dryck.

Programmet på Waterfront Congress Centre är kostnadsfritt för dig och startar klockan 18.00.