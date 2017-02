Marcus Hernhag avslöjar sitt mest spännande långsiktiga innehav

Lars: Hej! Vill gärna ha dina åsikter om Netent på lång sikt? 75 kr, en bra ingångsnivå?

Marcus: Hej! Netent är mitt kanske mest spännande innehav långsiktigt och 75 kr är smådyrt men välförtjänt högt. Med så snabb tillväxt blir det nog aldrig reapris.

Per A: Tjena! Varför lyfter inte Netent?

Marcus: Hej! Efter den våldsamma uppgången 2012-2015 har aktien tagit en paus för att bolaget ska hinna växa in i värderingskostymen. Nu är p/e-talet nere på cirka 36. Kanske vände aktien upp mer långsiktigt i november? Fortsätter Netent att leverera så blir det nog bra.

Stefan: Hej Marcus! Min fråga till dig: När du säljer delar av en aktie som stigit, hur många procent kurstillväxt är målet och hur stor del av placeringen säljer du? MVH Stefan!

Marcus: Hej! Jag har inga kursmål. Jag säljer när det börjar kännas dyrt, till exempel att direktavkastningen blivit låg. Det är ingen exakt vetenskap utan mer bedömningar. Jag trimmar innehaven med några få procent upp till en fjärdedel kanske.

Britten: Har småposter i 18 olika bolag. Funderar på att sälja av de två med röda siffror (inga stora belopp back), FastPartner och Indutrade. Kan de gå upp tror du? Kan Sandvik och Skanska ha mycket mer att ge? Trevlig helg!

Marcus: Indutrade är ett väldligt bra bolag och borde löna sig på lång sikt. Ska du trimma portföljen kanske snarare vinsthemtagning i Sandvik vore något.



MJ: Hej Marcus, vad är din syn på Ratos efter dagens rapport? Ligger back 16 procent just nu. Är långsiktig. Känns ändå som något är på gång, men det kan ta antal år tills den riktiga vändningen kommer. Trevlig helg!

Marcus: Hej! Ratos har ny ledning och får nu mer handlingsfrihet när de inte ska dela ut så mycket. Troligen bottnar aktien i intervallet 37-45 kr, men det är en hel del att bevisa innan jag tror det blir en långsiktig stabil uppgång.



Kent Olsson: Jag har läst din bok ”Bli rik på aktieutdelning” (mycket bra) och tagit intryck av din syn om stabila aktier med hög utdelning och/eller direktavkastning. Om jag ska satsa på svenska aktier, så ser jag två alternativ, då jag inte är en duktig aktiv förvaltare och vill kunna vara passiv: 1) Satsa på fonden Aktiespararnas Direktavkastning, 2) Köpa in 15-20 högutdelaraktier i olika branscher och låta dem ligga kvar i ISK utan att sälja, men återinvestera avkastningen. Fondavgiften är 0,3 procent per år, men då behöver jag inte bry mig om omplaceringar år från år, som görs av fonden. Om jag istället köper aktier och låter dessa ligga blir det ett courtage per aktieköp samt courtage vid placering av utdelningar till fler aktier, men jag kanske måste vara mera aktiv med omplaceringar mellan åren?Vilket tror du har chans till bäst avkastning över tid?

Marcus: Trevligt du läst min bok. Fonden Aktiespararna Direktavkastning följer bara storbolag, så komplettera gärna med några mindre aktier när du hittar några som passar. Särskilt aktiv behöver du inte vara, särskilt inte om du kompletterar med investmentbolag som Bure eller Latour.



Sigge: Hej Marcus! Har en undran om framtiden om dessa aktier som jag har haft ett tag: Everysport (händer inget), C Security, vad händer där och med Hoylu? Challenger Mobile? Respiratorius står också stilla. Sedan nyligen har jag skaffat Paradox och Starbreeze. Ska man behålla eller sälja några av dessa?

Marcus: Hej! Jag kan inte alla de där högriskaktierna, men Paradox och Starbreeze går bra som bolag och är lovande. Behåll dem.



A och O: Hej MH! Jag har plats för ett bolag till i min utdelningsportfölj. Funderar på Sampo men har samtidigt Nordea redan i portföljen. Får jag för dålig spridning/risk om jag tar in Sampo tillsammans med Nordea? Med tanke på Sampos förhållanden till Nordea?

Marcus: Hej! Majoriteten av Sampo är deras försäkringsrörelse, men visst är Nordea ett mycket stort innehav. Därmed blir det inte så mycket riskspridning. Frågan är om du behöver sprida riskerna så noga, har de redan en bra portfölj tål du kanske lite övervikt i Nordea.



Vicktor: Hej, vad är din syn på Getinge? Har aktien bottnat? Vågar jag tanka mer? Ligger 10 procent minus. Är långsiktig. Tack för svar.

Marcus: Hej! Getinge är ingen favorit. Vet inte när deras problem vänder, så det känns inte som bråttom att du ska tanka mer i alla fall.



Glen: Hej! Jag köpte Bank of America under 2011 på ungefär samma värdering som Deutsche Bank har nu. Den investeringen har gett drygt 300 procent. Tror du att DB kan vändas till en framgångsrik bank på samma sätt?

Marcus: Hej! Tveksamt, men väldigt svårt att säga. Deutsche är en stor och bred investmentbank och det går inte att säga hur många skelett i garderoben de har.



Glen: Hej! OMXS30 direktavkastar nu cirka 4 procent. Lägg där till aktieåterköp, vinsttillväxt och inflation och man landar totalt på cirka 4+1+2+2 = 9 procent per annum. Om jag köper en bra prefaktie så får jag cirka 7 procent. Hur ser du på skillnaden mellan dessa två val av investeringar för en långsiktig investerare med horisont på cirka 15 år?

Marcus: Hej! Långsiktigt avkastar stamaktier och börsindex mer än preferensaktier, som ska vara mer åt lågriskhållet. Jämför preffarna snarare med långa företagsobligationer. Majoriteten av sparande för riktigt långsiktiga bör vara i vanliga aktier och inte preffar.



Thomas: Hej Marcus! Enligt professor Rosling, nyligen bortgången, är Afrika och Asien de stora tillväxtområdena befolkningsmässigt de närmaste årtiondena. Rimligtvis borde det vara attraktivt att hitta placeringar med anknytning till dessa. Har du förslag, om man inte enbart vill spara i fonder?

Marcus: Hej! Det är tyvärr svårt att hålla koll på olika bolag och branscher i de världsdelarna. Det är stor skillnad på de olika länderna och även på företagskulturerna. Ska du ha något är det ändå fonder jag rekommenderar i första hand.



Essberg: Hej, Industrivärden överväger att sälja av ICA gruppen, hur tror du de resonerar? Och om det blir av, hur mycket kommer ICA påverkas? Vi pratar ändå om en pott på några miljarder kronor som ska byta ägare.

Marcus: Hej! Om de ska sälja ICA kanske de tycker att de omvandlat Hakon Invest till ICA och fått upp värderingen tillräckligt. Men vad vet jag.



Håkan: Hej! Har köpt en del aktier i ett bolag som heter BIMobject och som har utvecklats väldigt bra. Har du någon åsikt om bolaget om man skall behålla eller ta hem vinsten.

Marcus: Hej! BIMobject har en mycket stor potential i teorin, om du är långsiktig placerare bör du överväga behålla så länge bolaget utvecklas åt rätt håll. Sen kanske du ska trimma innehavet något efter kursrusningen nu för att hålla risker och innehavstorlek på lagom nivå.



Kalle: Jag har en del preffar som samtliga sjunkit cirka 10 procent. Men om jag behåller dem och de inte sjunker mer har jag ändå 20 kr per aktie i utdelning så efter ett år borde de ha passerat inköpspriset. Sedan är det bara vinst? Har jag fel?? Tacksam för svar!!!

Marcus: Visst är det så, utdelningarna tickar in och förr eller senare kanske kurserna återhämtar sig också.



Joakim: Hej Marcus, jag behöver ditt råd. Jag har lite pengar att investera i aktier och jag håller på att bygga upp en långsiktig portfölj där jag sakta men säkert vill få in mer aktier med bra direktavkastning. De aktier jag har idag är: NetEnt, Nordea, Kinnevik, AQ Group, Castellum, Magnolia bostad, Hansa Medical.Jag funderar på fyra olika aktier: Astra Zeneca, Creades, Hexagon, Autoliv. Vilka två skulle du välja eller har du något annat förslag? Inte intresserad av Pref just nu.

Marcus: Hej! Jag gillar alla fyra förslagen, men Hexagon är kanske mest lovande fast har låg direktavkastning. Astra och Hexagon kompletterar i vart fall dina övriga aktier rätt bra. Autoliv är ett riktigt bra bolag, så svårt val.



Lars: Hej, jag har kapital i fonder i ISK. Tänkte ta ut en del och placera i en kapitalförsäkring, jag har en del kapital i enskilda aktier, så man slipper avgift till förvaltare. Är det klokt? Kapitalförsäkringen har jag hos Avanza och enligt dem gratis?

Marcus: Hej! Generellt gillar jag alltid aktier framför Sverigefonder. KF hos Avanza och Nordnet är utan onödiga avgifter.



Krister: Jag försöker tänka långsiktigt och vill förbereda mig till den dagen som inflationen stiger över 3 procent. I dag har jag en portfölj med svenska aktier från small, mid och large cap. Är mycket långsiktig i mitt sparande och kryddar med råd från Placeringsguiden. De flesta har varit mycket goda. Aerocrine och G5 som de bästa och som jag valde att vara långsiktig i. Tack. Så vad gör jag när inflationen sticker iväg? Tack för en jättebra chat.

Marcus: De flesta bolag klarar några procents inflation över tid. Inflationen kan komma även i intäktsledet, inte bara på kostnadssidan. Undvik högt belånade bolag med låga marginaler och små anläggningstillgångar.



Gunilla: Hej! Skulle gärna höra vad du säger om IAR Systems! Tack på förhand!

Marcus: Hej! Väldigt lovande bolag med ljus framtid, men uppvärderingen har gjort aktien dyr. Nu kan aktien fortsätta trenden upp trots det, i och för sig.



Sven: Vad betyder rörelsevinst? Finns det olika slags vinster?

Marcus: Rörelsevinsten är vinsten innan finansnettot och skatter. Det finns fler resultatmått än så om vi exkluderar fler kostnader.



Pappan: Hej! Vår son som är 12 år har fått 650 000 kr från försäkringsbolaget på grund av en olycka som han varit med om. Jag vill ha tips på placering av dessa pengar. Delvis långsiktigt. En del av pengarna kan gå till körkort och kontantinsats till lägenhet när han flyttar hemifrån. //Peder

Marcus: Hej! Beklagar olyckan. Kapitalet kan du placera i investmentbolag som Investor, Kinnevik och Industrivärden. Det är den enklaste lösningen. Komplettera gärna med andra aktier framöver.



Anita: Fyra stycken surdegar, minus 40-90 procent! Behålla eller ta förlusten på ISK-konto? NeuroVive Pharmaceutical, LIDDS, Karessa Pharma Holding och Kancera.

Marcus: Tänk igenom din aktiestrategi. Aktierna du nämner är lottsedlar och sådana kraschar då ochdå. Troligen ska du inte vara långsiktig i sådana papper.



Ursus: Har konverterat från aktiekonto till ISK. Hur regleras vinster respektive förluster?

Marcus: Att flytta aktier från aktiedepå till ISK räknas som försäljning och ska deklareras som vanligt på K4.